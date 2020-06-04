Авиакомпания МАУ возобновит полеты из Киева в Одессу с 5 июня: сколько это будет стоить?

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) открыла продажу билетов на рейс Киев-Одесса с 5 июня. Такое предложение МАУ предоставил специально накануне длительных выходных на Троицу.

Об этом сообщает Центр Транспортных Стратегий.

На странице авиакомпании в Facebook сообщается: «Рейсы из Киева в солнечную Одессу вылетят из Киева в пятницу и субботу, 5-го и 6-го июня, а вернут отдыхающих из Одессы в Киев, соответственно, в понедельник и вторник, 8-го и 9-го июня. Не упустите возможность воспользоваться быстрым способом добраться до Черного моря, но не забывайте о необходимости соблюдать правила карантина, позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты – масках и необходимость соблюдать социальной дистанции в аэропорту».

Стоимость билета из Киева в Одессу – от 1514 грн, из Одессы в Киев – 1497 грн. Пока возможности купить билет туда и обратно одной транзакцией на сайте пока нет.

Фото: МАУ, Facebook

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.