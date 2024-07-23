Россияне ударили ракетой по предприятию в Одесской области: последствия (фото)

Об этом сообщили в Силах обороны Юга Украины.

Враг не прекращает тактику точечных ударов. Утром, 22 июля 2024 года, российские оккупанты атаковали Одесскую область баллистикой — целью снова стал гражданский объект.

«Агрессор действует коварно и наносит свои удары в то время, когда люди находятся на рабочих местах. На этот раз, к счастью, обошлось без жертв», — отметили военные.

Напомним, во время вражеской атаки 18 июля украинские военные впервые сбили над Одесским регионом баллистическую ракету «Искандер». В ВМС Украины подчеркнули, что произошло знаковое событие.