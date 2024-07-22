Одесскую область атакуют из Крыма баллистикой: подробности (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Воздушная тревога в Одесской области прозвучала в 9:59. Через несколько минут жители области услышали взрыв.

Воздушные силы Украины сообщили об грозе применения баллистического вооружения. А руководитель Одесской военной администрации Олег Кипер предупредил об опасности для всего Одесского региона.

Предварительно, по сообщениям мониторинговых каналов, взрыв прогремел в пределах Белгород-Днестровского района. Ракета больше не фиксируется.

В тоже время в телеграм-каналах сообщают о прилете, на месте которого виднеется дым.

Угроза баллистики продолжается до отбоя.

Официальной информации об атаке пока не поступало.