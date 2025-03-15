Тревогу в регионе объявили в 20:18. Атаки каждый раз теперь проходят по одинаковой схеме: Шахеды накапливаются в море, пока не соберется большая группа, и потом одновременно атакуют одну или две цели. В таком случае, пусть большинство дронов и будет сбито, один или два имеют шансы прорваться.

Цель номер один для врага — объекты энергетики, чтобы оставить жителей области без света. Но часть прилетает и по жилым домам.

Напомним, что вчера после подобной атаки без света остался город Черноморск. А неделей ранее — Пивденный.