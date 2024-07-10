Ночью враг атаковал Одесскую область ракетами: есть погибшие и разрушения

«Одесская жизнь» сообщала, о появлении около трех ночи со стороны Черного моря дрона-разведчика. Была объявлена ​​ракетная опасность. Спустя час появились сообщения о нескольких ракетах в сторону Одессы и уже через несколько минут раздались несколько взрывов.

О последствиях атаки сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Прилеты были по портовой инфраструктуре Одесского района. В результате чего два человека погибли — охранник и водитель грузовика.

Еще один человек, вахтенный матрос, получил ранение. Сейчас пострадавший получает всю необходимую помощь в больнице.

Повреждения от обломков получили складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданский теплоход. Из-за повреждения судна, произошла утечка жидкости. Последствия ликвидируются.

В Воздушных силах Украины и Силах обороны Юга уточнили, что ночью оккупанты атаковали Одесщину баллистической ракетой, вероятно «Искандер-М», и 4 управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 с территории временно оккупированного Крыма.

Привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате боевой работы три вражеских ракеты и три ударных БпЛА не достигли своих целей.