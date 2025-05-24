Замовляйте передплату друкованих медіа онлайн

Терроризировать украинцев россияне начали еще вечером 24 мая, запусти в большое количество ударных беспилотников. 

А около двух часов ночи уже следующего дня, 25 мая, появились сообщения о пусках крылатых ракет с самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота агрессора.

 

По состоянию на 2:10 ракеты еще в воздухе. 

ОБНОВЛЕНО

Воздушная тревога объявлена ​​по всей территории Украины. По данным мониторинговых каналов, уже было две серии пусков крылатых ракет «Калибр» с российских военных кораблей.

карта тревог 25 мая

Территорию Одесской области ракеты пролетают транзитом.

Напомним, что 23 мая обстрел Одессы продолжался с утра и до поздней ночи. Враг использовал баллистические ракеты и ударные беспилотники. Погибли люди

Новость обновляется…

“Одесская Жизнь” продолжает следить за ситуацией. 

 

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме