Терроризировать украинцев россияне начали еще вечером 24 мая, запусти в большое количество ударных беспилотников.
А около двух часов ночи уже следующего дня, 25 мая, появились сообщения о пусках крылатых ракет с самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота агрессора.
По состоянию на 2:10 ракеты еще в воздухе.
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Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. По данным мониторинговых каналов, уже было две серии пусков крылатых ракет «Калибр» с российских военных кораблей.
Территорию Одесской области ракеты пролетают транзитом.
Напомним, что 23 мая обстрел Одессы продолжался с утра и до поздней ночи. Враг использовал баллистические ракеты и ударные беспилотники. Погибли люди.
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“Одесская Жизнь” продолжает следить за ситуацией.