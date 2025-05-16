Об этом утром, 16 мая, сообщили на корпоративной странице зоопарка в Фейсбук.

Сообщается, что в ночной атаке в Овидиополе пострадал дом директора Одесского зоопарка. К счастью, сам директор не получил повреждений, однако его домашние любимцы оказались в опасности — некоторые потерялись во время взрыва.

“Сейчас продолжаются поиски, и каждая ваша помощь может быть решающей. Если у вас есть какая-либо информация о потерянных животных, пожалуйста, сообщите нам”, — просят в зоопарке.

Также вместе с домом сгорел телефон Игоря Белякова, поэтому сейчас он не имеет возможности отвечать на звонки.

“Просим отнестись с пониманием к этой ситуации”, — говорится в сообщении.

Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, этой ночью россияне ударили ударными беспилотниками по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома и легковые автомобили.

В нескольких местах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали наши спасатели.

Пострадали три человека: один мужчина, после получения медицинской помощи, продолжает лечение амбулаторно, еще один раненый находится в состоянии средней тяжести, пострадавшая женщина — в крайне тяжелом состоянии. Наши врачи борются за их жизнь и здоровье.

Напомним, Игорь Биляков в последние годы неоднократно спасал одесситов и жителей окрестных населенных пунктов от змей, которые у большинства людей вызывают панический страх. При встрече с этими созданиями он просил звонить ему по номеру: 068 1404539.