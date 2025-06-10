Как сообщалось, в результате ночной атаки ударными беспилотниками повреждена административная часть роддома. К счастью, обошлось без пострадавших — персонал и пациенты успели эвакуироваться.

Как сообщила директор учреждения Ирина Головатюк-Юзефпольская, во время атаки РФ на Одессу в роддоме находились 85 человек и 22 ребенка.

Российский “шахед» попал в отдельное стоящее здание, расположенное во дворе роддома. Это административный корпус, людей там ночью не было.

Во время ночной тревоги никто не рожал, но при необходимости роды проводят в укрытии, говорит директор роддома.

Сегодня в родильном доме должен был состояться семейный праздник и встреча выпускников — с 2022 годамероприятие проводят ежегодно. Цель мероприятия — популяризация семейных ценностей и имиджа крепкой украинской семьи, повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации в Украине.

В анонсе праздничной программы сказано, что на семейном празднике ожидается более 60 малышей всех возрастов с родителями. Запланированы творческие, танцевальные и песенные выступления детей, родившихся в Первом роддоме.

“Коллектив Роддома с нетерпением и удовольствием ждет встречи – для нас это не просто праздник, а возможность увидеть как растут и развиваются наши выпускники. Мы гордимся тем, что стали частью начала их жизненного пути!” — говорится в анонсе.

Но, возможно, запланированный праздник все-таки проведут. Как сообщил утром мэр Одессы Геннадий Труханов, мероприятие решили провести вместе с уборкой территории — как доказательство настоящего одесского духа и стойкости.

Террор одесситов со стороны России продолжается: