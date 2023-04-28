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Российские ракеты разрушили многоэтажный дом в Умани и частный дом в Днепре

Российские ракеты разрушили многоэтажный дом в Умани и частный дом в Днепре

Сегодня ночью, 28 апреля, ракетным обстрелам подверглись Умань и Днепр. Хотя большинство ракет и дронов уничтожили силы ПВО, есть попадания в жилые дома и погибшие среди мирного населения.

В Умани российские ракеты попали в жилой многоквартирный дом. Атака из самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря пришлась на 4 часа утра, когда все спали.

От взрыва панельная конструкция дома не выдержала и один подъезд почти полностью разрушился.

Известно о гибели трех человек, восемь ранены. Под завалами еще находятся люди, продолжаются поисково-спасательные работы.

умань

«Около 4 часов утра российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Украины во взаимодействии с ПВО другими Силами обороны уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня», – сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

умань

В результате обстрела в Днепре разрушен частный дом. Погибли двухлетняя девочка и 31-летняя женщина.

Три человека пострадали – «58-летнего мужчину и 57-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу, 31-летняя женщина получила небольшие травмы и от госпитализации отказалась», — сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

дом днепр

Также от ракетного бострела пострадала и столица. После паузы продолжительностью 51 день, враг нанес очередной ракетный удар по Киеву. Последний ракетный обстрел столицы был 9 марта.

По предварительным данным, в районе воздушного пространства Киева было уничтожено 11 крылатых ракет. Кроме ракет, были сбиты еще 2 БПЛА.

киев

Напомним, что на днях враг после долгой паузы обстрелял Николаев. Ночью 27 апреля обстрелу подверглись многоэтажка и два частных дома. Один человек погиб и 23 получили ранения, в том числе ребенок.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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