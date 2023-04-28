Война, 429-й день: ситуация на фронте и потери врага

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных и 31 авиационный удар, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Сегодня российские террористы нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Информация о последствиях уточняется.

Противник продолжает применять тактику террора. Игнорируя законы и обычаи ведения войны, наносит удары по гражданским объектам.

Российский агрессор не оставляет намерений оккупировать дальше наши территории, продолжает вести захватническую войну.

Действия наших военных на разных направлениях

Захватчики продолжают нести потери, в частности, и небоевые. Так, в одном из подразделений противника, находящегося в Мелитопольском районе Запорожской области, в результате отравления из-за употребления неизвестного вещества 24 апреля скончались 20 захватчиков.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также удару по зенитно-ракетному комплексу противника. В то же время нашими защитниками было сбито 6 вражеских БПЛА разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, средство противовоздушной обороны, состав боеприпасов и 2 артиллерийских подразделения.

Больше подробностей о потерях врага – в инфографике: