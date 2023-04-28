Война, 429-й день: ситуация на фронте и потери врага

Сегодня, 28 апреля 2023 года, начались четыреста двадцать девятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. О потерях россии и ситуации на направлениях фронта доложил Генеральный штаб ВСУ.
Российский агрессор не оставляет намерений оккупировать дальше наши территории, продолжает вести захватническую войну.
Противник продолжает применять тактику террора. Игнорируя законы и обычаи ведения войны, наносит удары по гражданским объектам.
Сегодня российские террористы нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Информация о последствиях уточняется.
За прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных и 31 авиационный удар, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Действия наших военных на разных направлениях
- Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки совершил более 65 атак на указанных участках фронта, однако все они были отбиты подразделениями сил обороны. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно держат оборону.
- На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не было. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.
- На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг нанес несколько авиационных ударов по населенным пунктам Середина-Буда и Чернацкое; совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Нововасиловка, Украинское, Барановка, Бачевск, Кучеровка, Волфино, Алексеевка и Мирополье Сумской области, а также Басовое, Бугаевка, Казачья Лопань, Стрелка, Глубокое, Гатище, Волчанск, Ольховатка, Бологовка, Дворичанское и Колодезное.
- На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийские и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Лиман Первый, Дорошевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.
- На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе населённого пункта Диброва и Серебрянского лесничества. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.
- На Бахмутском направлении враг продолжает наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Хромово, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Северное, Южное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Степное, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское Донецкой области.
- На Марьинском направлении за прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка и Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковьевка и Новомихайловка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационных ударов по Угледару и Великой Новоселке, совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Свободное Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Херсон и Берислав Херсонской области. Также за прошедшие сутки, ночью, враг нанес ракетный удар по Николаеву.
Потери врага
Захватчики продолжают нести потери, в частности, и небоевые. Так, в одном из подразделений противника, находящегося в Мелитопольском районе Запорожской области, в результате отравления из-за употребления неизвестного вещества 24 апреля скончались 20 захватчиков.
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также удару по зенитно-ракетному комплексу противника. В то же время нашими защитниками было сбито 6 вражеских БПЛА разного типа.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, средство противовоздушной обороны, состав боеприпасов и 2 артиллерийских подразделения.
Больше подробностей о потерях врага – в инфографике: