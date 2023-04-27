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Россия обстреляла жилые дома в Николаеве: есть жертвы (фото)

Россия обстреляла жилые дома в Николаеве: есть жертвы (фото)

Российские войска ночью 27 апреля обстреляли Николаев. Обстрелу подверглись многоэтажка и два частных дома. Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

27 апреля, около часа ночи, враг атаковал Николаев четырьмя ракетами, по предварительной информации типа «Калибр». Известно, что один человек погиб и 23 получили ранения, в том числе ребенок.

николаев обстрел

В результате ракетных ударов разрушены и существенно повреждены частные дома, разрушения получили жилая многоэтажка и историческое здание.

Также из-за попадания боеприпасов и их обломков возникли два пожара, которые были оперативно ликвидированы подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

николаев

В части домов отсутствует свет, сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

В последний раз обстрелы Николаева российскими войсками были 31 декабря 2022 года.

николаев
николаев обстрел

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Фото: Суспільне. Никвести

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Редакция ПРОФИЛЬ

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