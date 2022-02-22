Российская армия заходит на территорию ОРДЛО

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны «обеспечить осуществление Вооруженными силами РФ функций по обеспечению мира» в ОРДЛО в установлении дипломатических отношений с так называемыми Луганской и Донецкой «народными республиками».

Напомним, что 21 февраля президент России Путин подписал указы о признании террористических «ЛНР» и «ДНР» и договоры о дружбе и сотрудничестве с их «руководителями».

В Украине проходит заседание Совета по национальной безопасности и обороне, после которого президент нашей страны Владимир Зеленский выступит с обращением к украинцам.

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