Россияне с помощью дрона устроили охоту на активиста из Одессы

Некоторые детали произошедшего со ссылкой на самого Юрия сообщает одесское интернет-издание “Интент”.

Осколочное ранение в ногу одесский активист получил 17 января.

«Я снова с ранением в больнице, осколок в ноге пока не могут достать, были сбросы с дрона недалеко, днем не смогли меня достать, потому что успел секунда в секунду спрятаться, вечером меня достали», — сообщил Юрий Дяченко в facebook.

По словам Юрия, это уже вторая травма за неполный месяц. До этого были осколочные ранения руки 8 ноября 2023 года и акубаротравма 19 декабря 2023 года.

Накануне новогодних праздников Дяченко также выложил фото из больницы.

«Это мое такое напоминание, что война в стране полномасштабна почти два года, а в целом с 2014 года», — написал он.

Юрий Дяченко — член ОО «Зеленое лист», активно отстаивает от застройки одесское побережье и общественные зеленые зоны.

До полномасштабного вторжения Дяченко работал в редакциях «Центра публичных расследований» и «Интент».

Ранее активист сообщал, что в Суворовском районе возле остановки на улице Марсельской застройщики спилили около полусотни деревьев.