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Росіяни влаштували полювання з дрону на одеського активіста

Росіяни влаштували полювання з дрону на одеського активіста

Одеський активіст Юрій Дяченко отримав чергове поранення. Він став на захист України у перший день повномасштабного вторгнення. Уламок гранати, скинутої з дрона, влучив йому в ногу. Перед тим орки цілий день підстрілювали бійців одеської тероборони.

Деякі деталі того, що сталося з посиланням на самого Юрія, повідомляє одеське інтернет-видання “Інтент”.

Осколкове поранення в ногу одеський активіст отримав 17 січня.

“Я знову з пораненням у лікарні, уламок у нозі поки не можуть дістати, були скиди з дрона недалеко, вдень не змогли мене дістати, тому що встиг секунда за секунду сховатися, увечері мене дістали”, – повідомив Юрій Дяченко у facebook.

За словами Юрія, це вже друга травма за неповний місяць. До цього були осколкові поранення руки 8 листопада 2023 року та акубаротравма 19 грудня 2023 року.

Напередодні новорічних свят Дяченко також виклав фото з лікарні.

“Це моє таке нагадування, що війна в країні повномасштабна майже два роки, а загалом із 2014 року”, – написав він.

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Юрій Дяченко

Юрій Дяченко – член ГО “Зелене листя”, активно відстоює від забудови одеське узбережжя та громадські зелені зони.

До повномасштабного вторгнення Дяченко працював у редакціях “Центру публічних розслідувань” та “Інтент”.

Раніше активіст повідомляв, що у Суворівському районі біля зупинки на вулиці Марсельській забудовники спиляли близько півсотні дерев.

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Виктория Басок ПРОФІЛЬ

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