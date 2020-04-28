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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі спиляли майже пів сотні дерев заради будівництва (фото, відео)

В Одесі спиляли майже пів сотні дерев заради будівництва (фото, відео)

У Суворівському районі поблизу зупинки на вулиці Марсельській забудовники спиляли близько пів сотні дерев.

Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

Поблизу парку імені Добровольського забудовники спиляли 42 дерева. У мережі жителі ближніх до парку вулиць обурені. Як стверджує одеситка Elena Zaets, у цій зоні часто гралися діти.

СУХОСТОЙ ГОВОРЯТ

Gepostet von Elena Zaets am Dienstag, 28. April 2020

Про спилювання дерев зазначив також Юрій Дяченко:

– Згідно з актом, на території нинішньої забудови 42 дерева, серед яких 30-річні блакитні ялини, які елементарно шкода. Бізнесу та новому будівництву вже зростаючі дерева на території і поруч чомусь не потрібні? Легше, а скоріше дешевше і зрозуміліше просто заплатити за дерева – і їх зрубати, а натомість пообіцяти висадити нові.

Фото: Facebook-спільнота “Поселок Котовского Поскот”, Юрій Дяченко

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