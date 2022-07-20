Россияне рассказали, ради чего снесли половину села под Одессой

Россияне продолжают поражать нас своей лживостью и циничностью. После ракетного удара по селу Дачное в Одесском районе, их военные заявили, что среди сельских домов им привиделась база морских пехотинцев и военная техника иностранного производства. Конечно же рашистские вояки, по их заявлениям, всех убили, а технику сожгли.

Мы же предлагаем вам посмотреть фоторепортаж из разрушенного Дачного. И познакомиться с рассказом местной жительницы, чудом выжившей после ракетной атаки.

Напомним, что ночью 19 июля враг снова обстрелял Одесскую область. На этот раз под огонь попало село Дачное. Из семи крылатых ракет типа «Калибр», которые россияне выпустили из акватории Черного моря, шесть, к сожалению, попали в жилые дома, школу и дом культуры.

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