Новости Одессы и Одесской области

Россияне рассказали, ради чего снесли половину села под Одессой

Россияне рассказали, ради чего снесли половину села под Одессой

Министерству убийств и лжи россии привиделась в Дачном база подготовки резервистов ВСУ и множество иностранной военной техники.

Россияне продолжают поражать нас своей лживостью и циничностью. После ракетного удара по селу Дачное в Одесском районе, их военные заявили, что среди сельских домов им привиделась база морских пехотинцев и военная техника иностранного производства. Конечно же рашистские вояки, по их заявлениям, всех убили, а технику сожгли.

фейк от рф

Мы же предлагаем вам посмотреть фоторепортаж из разрушенного Дачного. И познакомиться с рассказом местной жительницы, чудом выжившей после ракетной атаки.

Напомним, что ночью 19 июля враг снова обстрелял Одесскую область. На этот раз под огонь попало село Дачное. Из семи крылатых ракет типа «Калибр», которые россияне выпустили из акватории Черного моря, шесть, к сожалению, попали в жилые дома, школу и дом культуры.

Еще новости Одессы:

В россии рассказали во что целились, когда обстреляли вчера Одессу

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить