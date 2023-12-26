Россияне четыре часа атаковали Одесщину «шахедами»: есть попадания

Вчера, 25 декабря, россияне двумя волнами «шахедов» атаковали южные области Украины. В течение четырех часов продолжалась боевая работа охотников за «шахедами» в Одесской области.
Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.
В сообщении говорится, что во время боевой работы Воздушные силы уничтожили 9 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» на южном направлении:
- 4 в Одесской области,
- 4 Николаевской области,
- 1 в Херсонской области.
Но атаки были плотными и «шахеды» постоянно меняли маршрут, атакуя по разным направлениям. Поэтому в Одесской и Николаевской областях в изнурительной боевой работе не удалось избежать попаданий.
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По сообщению ОК «Юг», в Одесском районе враг попал по открытой территории одного из инфраструктурных объектов. Возникший пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.
В Николаевской области попаданием в промышленный объект повреждены складские здания. Пострадавшие не зафиксированы.
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