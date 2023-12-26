Росіяни чотири години атакували Одещину “шахедами”: є влучання

Про це повідомили в Силах оборони півдня України.

У повідомленні йдеться, що під час бойової роботи Повітряні сили знищили 9 ударних БпЛА типу “Shahed-131/136” на південному напрямку:

4 в Одеській області,

4 Миколаївській області,

1 на Херсонщині.

Але атаки були щільними та “шахеди” постійно змінювали маршрут, атакуючи з різних напрямків. Тому на Одещині та Миколаївщині у виснажливі бойовій роботі не вдалось уникнути влучань.

За повідомленням ОК “Південь”, в Одеському районі ворог поцілив по відкритій території одного з інфраструктурних об’єктів. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

На Миколаївщині влучанням у промисловий об’єкт пошкоджено складські будівлі. Постраждалих не зафіксовано.

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