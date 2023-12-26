Росіяни чотири години атакували Одещину “шахедами”: є влучання

Учора, 25 грудня, росіяни двома хвилями “шахедів” атакували південні області України. Протягом чотирьох годин тривала бойова робота мисливців за “шахедами” на Одещині.
Про це повідомили в Силах оборони півдня України.
У повідомленні йдеться, що під час бойової роботи Повітряні сили знищили 9 ударних БпЛА типу “Shahed-131/136” на південному напрямку:
- 4 в Одеській області,
- 4 Миколаївській області,
- 1 на Херсонщині.
Але атаки були щільними та “шахеди” постійно змінювали маршрут, атакуючи з різних напрямків. Тому на Одещині та Миколаївщині у виснажливі бойовій роботі не вдалось уникнути влучань.
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За повідомленням ОК “Південь”, в Одеському районі ворог поцілив по відкритій території одного з інфраструктурних об’єктів. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.
На Миколаївщині влучанням у промисловий об’єкт пошкоджено складські будівлі. Постраждалих не зафіксовано.
Фото ілюстративне