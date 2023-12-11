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Баллистика и «шахеды»: 11 декабря россияне атаковали столицу и юг Украины (фото)

Баллистика и «шахеды»: 11 декабря россияне атаковали столицу и юг Украины (фото)

В ночь на 11 декабря россияне атаковали «шахедами» Одесскую, Херсонскую и Николаевскую области. А ближе к утру, около 4 часов, выпустили 8 баллистических ракет по Киеву.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

В сообщении говорится, что силы ПВО отработали со стопроцентной точностью. Из оккупированного Крыма было выпущено 18 ударных беспилотников, атаковавших Одесскую, Херсонскую и Николаевскую области.

робота ППО 11 грудня

Подразделами противовоздушной обороны Сил обороны юга сбиты все 18 дронов-камикадзе:

  • 2 в Одесской области,
  • 3 в Херсонской области,
  • 13 в Николаевской области.

Обломками сбитых дронов повреждены складские помещения агропредприятий и сельскохозяйственная техника в Куцурубской и Снигиревской громадах, частные дома – в Очаковской громаде Николаевской области. Пожары оперативно потушили пожарные. Информация о пострадавших не поступала.

Миколаївщина. Обстріл 11 грудня
Миколаївщина

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Также в ПС ВСУ сообщают, что сегодня, около 4 утра, российские оккупанты выпустили по Киевщине восемь баллистических ракет. Удар был нанесен с северного направления, предварительно – из Брянской области россии.

Все восемь целей были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования «Центр».

Также о последствиях обстрела баллистики сообщили в Киевской городской военные администрации. Известно, что произошло падение обломков в Дарницком и Голосеевском районах столицы.

Київ. Обстріл 11 грудня

Пострадали частные дома в микрорайоне Бортничи Дарницкого района столицы – выбитые стекла, изуродованные крыши, поврежденные дома. Предварительно известно, что обломками стекла травмировался ребенок и двое взрослых.

Київ. Обстріл 11 грудня

В настоящее время работают спасатели, взрывотехники, следственно-оперативные группы.

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