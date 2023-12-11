Баллистика и «шахеды»: 11 декабря россияне атаковали столицу и юг Украины (фото)

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

В сообщении говорится, что силы ПВО отработали со стопроцентной точностью. Из оккупированного Крыма было выпущено 18 ударных беспилотников, атаковавших Одесскую, Херсонскую и Николаевскую области.

Подразделами противовоздушной обороны Сил обороны юга сбиты все 18 дронов-камикадзе:

2 в Одесской области,

3 в Херсонской области,

13 в Николаевской области.

Обломками сбитых дронов повреждены складские помещения агропредприятий и сельскохозяйственная техника в Куцурубской и Снигиревской громадах, частные дома – в Очаковской громаде Николаевской области. Пожары оперативно потушили пожарные. Информация о пострадавших не поступала.

Также в ПС ВСУ сообщают, что сегодня, около 4 утра, российские оккупанты выпустили по Киевщине восемь баллистических ракет. Удар был нанесен с северного направления, предварительно – из Брянской области россии.

Все восемь целей были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования «Центр».

Также о последствиях обстрела баллистики сообщили в Киевской городской военные администрации. Известно, что произошло падение обломков в Дарницком и Голосеевском районах столицы.

Пострадали частные дома в микрорайоне Бортничи Дарницкого района столицы – выбитые стекла, изуродованные крыши, поврежденные дома. Предварительно известно, что обломками стекла травмировался ребенок и двое взрослых.

В настоящее время работают спасатели, взрывотехники, следственно-оперативные группы.