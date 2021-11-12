Российские бомбардировщики, войска, мигранты. Что происходит возле украинских границ?

США предупредили европейцев, что Россия возможно готовит вторжение в Украину. Американцы считают, что действия россиян напоминают подготовку к оккупации Крыма в 2014 году. Российские войска передвигаются скрытно, по ночам, а стратегическая авиация имитируют бомбардировку на белорусском полигоне.

Давайте разберемся, что происходит вблизи от украинских границ и чего стоит ожидать.

Зачем россияне используют бомбардировщики? Кого они собираются бомбить?

В Москве заявили, что полеты российской авиации не направлены против других стран. Бомбардировщики отрабатывали условные удары по наземным целям. Тренировку провели на белорусском полигоне «Ружанский», который находится в 90 км от украинской границы.

Белорусские военные сообщили, что теперь российские бомбардировщики будут патрулировать небо регулярно. Это сделано, чтобы адекватно реагировать на обстановку, как в воздухе, так и на земле, говорится в пресс-релизе белорусского министерства обороны.

Полеты российской авиации происходят на фоне обострения ситуации с мигрантами. Польский премьер Матеуш Моравецкий обвинил Лукашенко и Путина в целенаправленной атаке на Польшу. Наплыв мигрантов — это постановка с целью посеять хаос, потому что людей используют как «живой щит».

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Стоит отметить, что россиянам не привыкать наносить удары с воздуха. Их авиация постоянно проводит военные операции в Сирии. Только в первой половине октября наблюдатели зафиксировали 380 авиаударов. Буквально вчера, в результате налета российской авиации на северо-западе Сирии, погибло 5 гражданских, среди них трое детей.

Мигранты из Беларуси могут прорваться в Украину?

Такие опасения есть, поэтому Украина возводит еще одну «стену». По словам замминистра внутренних дел Евгения Енина, уже просчитаны возможные направления, по которым мигранты могут прорваться. На этих участках устанавливают спецтехнику и увеличивают штат для охраны границы. Будут использовать служебных собак, а также беспилотники.

Бывший украинский посол в Беларуси Роман Бессмертный считает, что Украина может стать следующей жертвой в этом миграционном кризисе — за всем этим стоит Кремль, а не Лукашенко. Еще в советское время разрабатывали механизмы «мигрантских штурмов» в отношении европейских стран. Тогда СССР тесно работал с диктаторскими режимами Ближнего Востока и Африки, чтобы ослабить Европу. Сейчас Путин используют эту тактику для раскола Евросоюза, подчеркнул Роман Бессмертный.

Напомним, что протяженность украинско-белорусской границы более тысячи километров. Никаких заборов из колючей проволоки, как на границе Польши и Беларуси, пока не возводили.

Российские войска продолжают скапливаться на границе с Украиной?

Это действительно так. Но теперь действия россиян совсем не похожи на учения. По данным разведывательного агентства Janes, Россия перебрасывает войска на плацдармы рядом с украинскими границами. Перемещения людей и техники часто происходят по ночам, в отличие от того, как это было прошлой весной. Тогда российские войска наращивали свои силы демонстративно. В агентстве отмечают, что сейчас действия россиян не похожи на обычную ротацию.

В Офисе Президента долгое время не комментировали заявление американцев о скоплении российских войск. После того, как в Москву приехал директор ЦРУ, чтобы предупредить россиян о том, что США внимательно следят за перемещениями войск возле украинской границы, президент Зеленский записал видеообращение. Он заявил, что украинская армия и разведка готовы к любому сценарию. «Весь мир четко видит, кто именно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тысяч военных на нашей границе», – заявил президент Зеленский.

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Фото: bloomberg.com, mil.in.ua, Shwan Kurd, twimg.com

