Размещение бойцов «Айдара» и «Азова» в школе – новый фейк от агрессоров из РФ

В Одесской области начали распространять лживую информацию о том, что в Болграде в школе разместились украинские военные, а в детском лагере иностранные добровольцы.

В сообщении Болградского городского совета сказано, что в социальных сетях и телеграм-каналах начали распространять информацию, будто в одной из школ Болграда расположились подразделения полков «Айдар» и «Азов».

Там же сказано, что детский лагерь «Мечта» переоборудовали в тренировочную базу для «иностранных наемников».

Болградский горсовет полностью опроверг эту фейковую информацию:

«Болградский городской совет уверяет, что в настоящее время в Болграде никаких военных формирований, перечисленных в статье, нет», сказано в его официальном сообщении.

Сейчас в громаде находится только подразделение территориальной обороны.

Буквально сегодня спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук отмечал, что в ближайшее время нас ждет много фейковой информации от российских захватчиков.

Ранее российские телеграм-каналы и СМИ распространяли ложную информацию о том, что в Одессе и Чернигове украинские силы обороны устраивают огневые точки в школах и больницах.