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«Пасхальные провокации» в Одессе: враг подготовил новый фейк

«Пасхальные провокации» в Одессе: враг подготовил новый фейк

Рашисты продолжают распространять в информпространстве ложную информацию с целью устрашения украинцев, в частности, жителей Одессы и Одесской области. Так, в сети начали распространять ложную информацию о якобы возможных «пасхальных провокациях» в украинских городах.

Об этом предупреждает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Рашисты снова используют прием «информационного алиби», предупреждая о возможных провокациях в украинских городах во время Пасхи…

Цель очередного «вброса» – дезориентировать, в частности, одесситов, посеять панику, отчаяться и прикрыть собственные агрессивные и жестокие намерения»,

– пишет Братчук.

Пасхальный фейк

Он также обращает внимание, что в указанных российскими пропагандистами областях (Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская и Харьковская) высока вероятность деятельности диверсионно-разведывательных групп врага.

«Призываем всех украинцев быть очень внимательными и максимально осторожными»,

– добавил спикер ОВА.

Как сообщалось ранее, информация о разминировании одесских пляжей оказалась очередным фейком.

Фото: Корреспондент

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Редакция ПРОФИЛЬ

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