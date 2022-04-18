«Пасхальные провокации» в Одессе: враг подготовил новый фейк

Рашисты продолжают распространять в информпространстве ложную информацию с целью устрашения украинцев, в частности, жителей Одессы и Одесской области. Так, в сети начали распространять ложную информацию о якобы возможных «пасхальных провокациях» в украинских городах.
Об этом предупреждает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
«Рашисты снова используют прием «информационного алиби», предупреждая о возможных провокациях в украинских городах во время Пасхи…
Цель очередного «вброса» – дезориентировать, в частности, одесситов, посеять панику, отчаяться и прикрыть собственные агрессивные и жестокие намерения»,
– пишет Братчук.
Он также обращает внимание, что в указанных российскими пропагандистами областях (Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская и Харьковская) высока вероятность деятельности диверсионно-разведывательных групп врага.
«Призываем всех украинцев быть очень внимательными и максимально осторожными»,
– добавил спикер ОВА.
Как сообщалось ранее, информация о разминировании одесских пляжей оказалась очередным фейком.
Фото: Корреспондент