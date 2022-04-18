«Пасхальные провокации» в Одессе: враг подготовил новый фейк

Николаев: пятые сутки без воды, в руинах, но не сломленный (фоторепортаж) «Одесса – мама, Николаев – папа. Теперь с этим никто не поспорит»… Трудно не согласиться с этими словами одесского городского головы. Ведь уже почти два месяца этот город героически удерживает наступление путинских нацистов, обеспечивая в том числе и мирный сон одесситов. ПОДРОБНЕЕ

Российские нацисты ударили ракетами по Львову – известно о 7 погибших Сегодня утром, в понедельник, 18 апреля 2022 года, российские войска провели ряд ракетных атак по территории Украины. В частности, четыре удара пришлись на Львов. Есть жертвы и пострадавшие.

Что известно об этой атаке на данный момент? ПОДРОБНЕЕ

В Украине создали сервис поиска жилья для людей, спасающихся от войны Команда волонтеров IT-сообщества совместно с Министерством развития общин и территорий и Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разработала сервис «Допомагай» («Помогай»). Он предназначен для поиска жилья в Украине для людей, спасающихся от войны. ПОДРОБНЕЕ