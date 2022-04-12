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Итоги 48-го дня войны в Одессе: русские корабли ведут разведку, а «психологи» вбрасывают фейки (видео)

Итоги 48-го дня войны в Одессе: русские корабли ведут разведку, а «психологи» вбрасывают фейки (видео)

По состоянию на вечер вторника, 12 апреля 2022 года, 48-й день с начала войны в Украине, ситуация в Одессе и Одесской области остается контролируемой, силы обороны четко выполняют свои задачи. Обстрелов не было.
Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

По данным ОВА, группировка вражеских кораблей продолжает блокировать акваторию Черного моря для гражданского судоходства. Русские корабли изолируют районы, где идут активные боевые действия на черноморском и азовском побережье, а также ведут разведку подконтрольных Украине территорий. Кроме того, враг пытается вести воздушную разведку.

Также Братчук обращает внимание одесситов и жителей Одесской области на то, что, помимо военной, российские агрессоры ведут и информационно-психологическую спецоперацию. Речь идет прежде всего, о всевозможных фейках и «вбросах», цель которых – посеять панику, в частности среди одесситов, и вызвать недоверие к командованию Вооруженных сил Украины.

«Не введитесь на фейки, будьте внимательными и придерживайтесь информационной гигиены»,

– призывает спикер ОВА.

 

💫 Доброго вечора, ми з Одеси!

Флот росії проводить розвідку, підрозділи інформацйно-психологічних операцій ворога розповсюджують фейки, а наші Сили оборони готові протистояти будь-яким викликам.

Перемоги і миру нам усім!

🇺🇦

Опубликовано Сергеем Братчуком Вторник, 12 апреля 2022 г.

 

Фото: Zn.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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