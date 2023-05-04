В Одессе взрывы и стрельба: город атакуют дроны-камикадзе

Ночью 4 мая россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. В городе слышна стрельба и взрывы.

Стрельба очередями — это работа наших защитников из зенитных пулеметов и стрелкового оружия по дронам-камикадзе. Также против этих беспилотников используются зенитные ракеты. Именно они являются причиной сильных взрывов.

Есть информация о сбитиях и, к сожалению, минимум об одном прилете.

Тревогу объявили в 2:35 ночи. По состоянию на 3 часа ночи атака врага продолжается, ожидается новая волна беспилотников.