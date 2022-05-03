Россия не признает факты попадания ракет в жилые дома в Одессе

“Уничтожены ангары с беспилотными летательными аппаратами”. Так отчитались о ракетном ударе по Одессе 2 мая в Министерстве обороны рф

В сообщении российских пропагандистов нет ни слова о том, что их “высокоточные” ракеты “Оникс” попали в общежитие, где проживало гражданское население, а в результате удара погиб подросток. Также не сообщается и о разрушениях в Иверском мужском монастыре, который принадлежит УПЦ Московского патриархата.

Последствия попадания российской ракеты в одесское общежитие

Подобным было и сообщение о ракетном ударе в ЖК “Тирас”. 23 апреля они отчитались об уничтожении “логистического терминала на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного оружия”.

При этом пропагандисты забыли о том, что последствия попадания в оружейные склады должны были быть слышны и видны на расстоянии десятка километров от эпицентра. А уже 24 апреля на том же телеграмм канале миноборны рф вышла новость о том, что попадание в жилой дом — это фейк.

Последствия попадания ракеты в ЖК «Тирас»

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что 2 мая по Одессе был нанесен ракетный удар, в результате которого было повреждено жилое здание, погиб подросток.

Таккже мы публиковали видео с последствиями попадания российской ракеты в жилой дом в Одессе.

Напомним, что в результате попадания ракет в ЖК “Тирас” погибло семеро человек, в том числе трехмесячный ребенок и беременная женщина.

Скрины с телеграм-канала минобороны рф