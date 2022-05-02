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Последствия попадания российской ракеты в жилой дом в Одессе (видео)

Последствия попадания российской ракеты в жилой дом в Одессе (видео)

2 мая 2022 года российские фашисты нанесли очередной ракетный удар по Одессе. Орудие смерти угодило прямиком в подъезд жилого дома. Погиб ребенок, еще одна несовершеннолетняя девушка ранена.

Видео того, как спасатели тушат дом, ставший целью рашистов и интервью с одной из пострадавших опубликовали в телеграм канале Одесского городского совета «Одеса. Офіційно».

На видео видно, что подъезд двухэтажного дома и прилегающие к нему квартиры полностью разрушены.

По словам очевидицы, в момент прилета ракеты она находилась в подвале здания, где она жила последние дни. Дело в том, что ранее неподалеку от дома уже падали ракеты, отчего во всем доме выбило стекла. Поэтому временно она была вынуждена переселится в подвал здания.

Женщина рассказала, что погибший мальчик был очень старательным учеником и не пропускал онлайн уроки даже сидя в подвале.

А раненой девушке 5 мая должно было исполнится 18 лет, после чего она собиралась выходить замуж.

Ранее сообщалось, что ракета рашистов повредила жилое здание, где на момент атаки находились 5 человек. 15-летний подросток погиб, еще одна несовершеннолетняя с ранениями доставлена в больницу. Еще с тремя людьми, находившимися в здании, работают психологи ГСЧС.

Пострадавший от «прилета» жилой дом находится в непосредственной близости от религиозного сооружения, которое также пострадало: там взрывной волной выбило окна и снесло крышу, есть несколько попаданий в стены.

Напомним, вечером 2 мая 2022 года российские нацисты нанесли по Одессе очередной ракетный удар.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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