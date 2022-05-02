Ракетный удар по Одессе 2 мая: повреждено жилое здание, погиб подросток

В Оперативном командовании «Юг» рассказали подробности сегодняшней ракетной атаки Одессы, в результате которой было повреждено религиозное сооружение. Также сообщалось о погибших и пострадавших.

Как информирует Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офiцiйно», ракета рашистов повредила жилое здание, где на момент атаки находились 5 человек. 15-летний подросток погиб, еще один несовершеннолетний с ранениями доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

С другими людьми, находившимися в здании, работают психологи ГСЧС.

После ракетного удара в здании возник пожар. После его ликвидации на месте будет работать следственно-оперативная группа областного управления полиции.

Также в информационном центре ОК «Юг» рассказали, что пострадавший от «прилета» жилой дом находится в непосредственной близости от религиозного сооружения, которое также пострадало: там взрывной волной выбило окна и снесло крышу, есть несколько попаданий в стены.

По данным ОК «Юг», на сегодняшний день на Одессу была совершена одна ракетная атака. А утром был замечен беспилотник, новый для нашего региона: помимо сбора информации, он был наделен функцией поражения объектов. Но подразделения ПВО вовремя его ликвидировали.

Напомним, вечером 2 мая 2022 года российские нацисты нанесли по Одессе очередной ракетный удар.

По данным областной военной администрации, ракетный удар пришелся по религиозному сооружению. Есть погибшие и раненые.