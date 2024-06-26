Пологи в польових умовах: медики одеської “екстренки” врятували малюка та його маму

Пологи в польових умовах: медики одеської “екстренки” врятували малюка та його маму

Єдина оперативно-диспетчерська служба “екстренки” отримала виклик з одного із сіл Одеського району, де в жінки почалися пологи в полі. Дитина народилася, але не дихала.

Про це розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

На складний виклик прибула бригада №252 у складі водія Олександра Герасимова та фельдшерів Юлії Подмазко і Валерії Костіної.

врятували новонародженого

Новонароджений хлопчик не показував ознак життя, тож одразу було проведено санацію верхніх дихальних шляхів, за допомогою вдихів і тактильної стимуляції дитина почала дихати і закричала.

“Пуповину відсікли після зникнення пульсації, стабілізували стан матері та сина й обох госпіталізували до пологового відділення в задовільному стані”, – повідомили медики.

врятували новонародженого

Минулого тижня завдяки швидкому реагуванню на виклик медикам одеської “екстренки” вдалося не тільки витягти з зашморгу, а й реанімувати людину, яка вирішила звести рахунки з життям.

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