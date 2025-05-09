Представители клуба направили письмо председателю Одесской ОГА Олегу Киперу.

Уже несколько лет прокуратура пытается через суд забрать в государственную собственность арендованное здание, в котором находится известный одесский ресторан «Дача» ресторатора Савелия Либкина. В клубе обеспокоены тем, что заведение оказалось под угрозой закрытия.

“В связи с ситуацией, сложившейся вокруг ресторана «Дача», Одесский деловой клуб призвал все стороны к диалогу и направил письмо председателю Одесской областной государственной администрации Олегу Киперу с просьбой провести встречу с представителями клуба и областной администрацией для поиска совместного решения”, — сообщили в клубе.

Одесса не должна терять места, формирующие ее уникальность и туристическую привлекательность, уверены в Бизнес-клубе.

Напомним, в марте 2021 года областная прокуратура инициировала судебные тяжбы против «Дачи». Как сообщалось, у прокуратуры возникли вопросы к юридическому статусу исторического здания, в котором ресторан расположен.

С тех пор страсти вокруг «Дачи» не утихают, дело дошло до до Верховного Суда Украины. Владелец заведения Савва Либкин заявляет о попытках рейдерского захвата его бизнеса. А в феврале 2025 года санаторий им. Чкалова обратился в полицию с заявлением о самовольном захвате указанного земельного участка, что привело к открытию уголовного дела.

Напомним, в прошлом году владелец сети ресторанов «Компот» Савва Либкин выиграл суд против киевских компаний, которые неправомерно использовали его торговую марку.