Магнитные бури: порадует ли космический прогноз в субботу, 16 ноября

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в субботу, 16 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень). Это значит, что магнитосфера Земли не будет влиять на самочувствие людей.

Но прогнозы магнитных бурь могут меняться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными бурями или солнечными бурями.