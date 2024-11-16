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Война, день 997: ночная атака Киева и новая угроза на Запорожской АЭС

Война, день 997: ночная атака Киева и новая угроза на Запорожской АЭС

В этот день, субботу, 16 ноября 2024 года, начались девятьсот девяносто седьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Было громко в Киеве и Запорожье

Этой ночью россияне снова атаковали Украину дронами. Наиболее досталось Киеву и Запорожью.

По данным КГВА, в результате падения обломков вражеских беспилотников (БпЛА) в столице в Оболонском районе повреждены окна и балконы многоэтажки. Информации о пострадавших и пожаре не поступало.

Ближе к утру рашисты атаковали дронами Запорожье и Запорожский район, сообщили в местной ОВА. Поврежден объект критической инфраструктуры, дорожное покрытие и торговые помещения. Пострадавших нет.

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В небе над Украиной сбили 53 вражеских беспилотников

По информации Воздушных Сил, в ночь на 16 ноября 2024 года противник нанес удар по Харьковщине зенитной управляемой ракетой С-300, атаковал 83 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа.

По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 53-х вражеских БпЛА в Черкасской, Одесской, Киевской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

В результате активного противодействия Сил обороны 30 вражеских БпЛА локационно потеряно в разных регионах Украины.

Коротко о ситуации на фронте

Как сообщает сегодня утром Генштаб ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений.

Накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 54 авиаудара, сбросив 102 управляемых авиабомб (КАБов).

Агресор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Изюм, Новоплатоновка, Славянск, Ямполевка, Терны, Лиман, Торское, Северск, Резниковка, Дачное, Новодмитровка, Торецк, Нелиповка, Петровка, Валентиновка, Курахово, Андреевка, Большая Новосилка Темировка, Лобковое и Зеленое Поле.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, кроме того, поражены наземная станция БпЛА и вышку связи захватчиков.

Продолжается операция в Курской области. За прошедшие сутки украинские защитники отбили 30 вражеских атак в направлении. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории. В настоящее время известно о 15 авиационных ударах с применением 19 КАБов.

Что рассказали в Минэнерго об ЗАЭС

По информации Минэерго, в результате вражеского обстрела была обесточена одна из двух линий питания Запорожской атомной станции (ЗАЭС). На данный момент она соединена с украинской энергосистемой только по одной линии электропередач, и в случае отключения которой на станции произойдет полный блэкаут, который может привести к аварии.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что специалисты уже начали работу по восстановлению линии питания.

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Потери врага на утро 16 ноября 2024

Потери врага на утро 16 ноября 20-24

По данным Генштаба, за минувшие сутки наши Силы обороны ликвидировали 1650 российских оккупантов. В технике враг потерял:

  • 8 танков;
  • 26 бронемашин;
  • 28 артиллерийских систем;
  • 28 БпЛА;
  • 69 транспортных средств;
  • 6 единиц спецтехники.
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