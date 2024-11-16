Война, день 997: ночная атака Киева и новая угроза на Запорожской АЭС

Было громко в Киеве и Запорожье

Этой ночью россияне снова атаковали Украину дронами. Наиболее досталось Киеву и Запорожью.

По данным КГВА, в результате падения обломков вражеских беспилотников (БпЛА) в столице в Оболонском районе повреждены окна и балконы многоэтажки. Информации о пострадавших и пожаре не поступало.

Ближе к утру рашисты атаковали дронами Запорожье и Запорожский район, сообщили в местной ОВА. Поврежден объект критической инфраструктуры, дорожное покрытие и торговые помещения. Пострадавших нет.

В небе над Украиной сбили 53 вражеских беспилотников

По информации Воздушных Сил, в ночь на 16 ноября 2024 года противник нанес удар по Харьковщине зенитной управляемой ракетой С-300, атаковал 83 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа.

По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 53-х вражеских БпЛА в Черкасской, Одесской, Киевской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

В результате активного противодействия Сил обороны 30 вражеских БпЛА локационно потеряно в разных регионах Украины.

Коротко о ситуации на фронте

Как сообщает сегодня утром Генштаб ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений.

Накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 54 авиаудара, сбросив 102 управляемых авиабомб (КАБов).

Агресор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Изюм, Новоплатоновка, Славянск, Ямполевка, Терны, Лиман, Торское, Северск, Резниковка, Дачное, Новодмитровка, Торецк, Нелиповка, Петровка, Валентиновка, Курахово, Андреевка, Большая Новосилка Темировка, Лобковое и Зеленое Поле.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, кроме того, поражены наземная станция БпЛА и вышку связи захватчиков.

Продолжается операция в Курской области. За прошедшие сутки украинские защитники отбили 30 вражеских атак в направлении. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории. В настоящее время известно о 15 авиационных ударах с применением 19 КАБов.

Что рассказали в Минэнерго об ЗАЭС

По информации Минэерго, в результате вражеского обстрела была обесточена одна из двух линий питания Запорожской атомной станции (ЗАЭС). На данный момент она соединена с украинской энергосистемой только по одной линии электропередач, и в случае отключения которой на станции произойдет полный блэкаут, который может привести к аварии.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что специалисты уже начали работу по восстановлению линии питания.

Потери врага на утро 16 ноября 2024

По данным Генштаба, за минувшие сутки наши Силы обороны ликвидировали 1650 российских оккупантов. В технике враг потерял: