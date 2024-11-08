Ремонтные работы в Одессе: список улиц, где не будет света сегодня

В пятницу, 8 ноября 2024 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях некоторые одесситы остались без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность отключений.
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- Ак.Королева, 43-53,
- Е.Чикаленко (Ак. Вильямса), 58-60.
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Работы до 18.00:
- Абрикосовая, 4-105,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
- Равенства, 84-104,195,
- пер. 1й Равенства, 86,90,197,
- пер. Абрикосовый, 1-43,
- Фонтанская дор, 106/к.37,40,
- переулок Янтарный, 6-8,
- Дачная, 4/2,
- Рыбальская, 20,
- Айвазовского (Тимирязева), 3-102,
- Долгая, 93-123,
- Вторая, 18а,б, 20,
- М.Троицкого, 3Б,
- Симоненко, 2а.
Работы до 20.00:
- Бригадная, 23-55,
- Андрея Музычки (Гвардейская), 9-21,
- Анатолия Бачинского (Неделина), 1-63,
- Леся Курбаса (Петрашевского), 15-30,
- Чубаевская, 8-12,
- Штурвальная, 15-21,
- Ю.Геллера, 12-26.
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Северный РЭС
Работы до 17.00:
- 1-4, 9 линии /2й Лиманчик/,
- Черноморского Казачества, 24-135,
- П.Кравцова, 2,2б,
- Наливная, 1-4,
- Атамана Головатого, 44-145,
- Атамана Чепиги, 33, 35, 83, 104,
- Петренко, 21.
Центральный РЭС
Работы до 17.00:
- Цветочная, 1-21,
- Кордонная, 3-74,
- Косяченко, 1-54,
- пер. Цветочный, 10,
- С.Рихтера, 8-109,
- Т.Тесс, 1-60,
- Овидиопольская дор, 3/1,
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37,
- Богуна, 6-21,
- Платанова, 1-126,
- Радостная, 114,116,
- переулок 1й, 2й Сиреневый, 1-19,
- переулок Сиреневый, 2/2,
- переулок Ковровый, 5-9,
- проезд Сиреневый, 1-6, Гранатная, 1-25,
- Ивана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
- Вадатурского (Малиновского), 79-152,
- пер. Короткий, 2-4,
- Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63,
- пер. Гранатный, 2-8,
- пер. Кордонный, 1-35,
- пер. Малиновский, 7,
- Бажана, 1-20,
- И. Прибика (Минская), 7-49,
- Апрельская, 1-33,
- М. Лысенко (Клевер), 1-27,
- Сельская, 7-44,
- Туристская, 1-19,
- Композитора Лятошинского (Перепечка),
- Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99,
- Текстильщиков, 1-14,
- пер. Мостовой, 1-4,
- Малишевского (Гастелло), 9-55,
- Клименко, 25, 33в,
- Композитора Вербицкого (А. Вронского), 1-63,
- Листа Ференца (Елина),
- пров.Парашютный, 1,1б,
- переулок К. Пигрова (Спартаковский), 25,
- Тенистая, 9/12,
- переулок Туристский, 2-12.
Работы до 19.00:
- Педагогическая, 16-44,
- Добровольцев (М.Говорова), 10-16,
- Фонтанская дор., 17-19,
- Зоопарковая, 1-21,
- Академическая, 1-5,
- Кропивницкого, 1-18,
- Хвойная, 15,
- пер. Хвойный, 2-27,
- Михаила Бойчука (Багрицкого), 1-10,
- Люстдорфская дор, 8-22,
- Северная, 14,
- переулок Северный, 14,
- переулок Светлый, 8-14,
- Тенистая, 16/к.9, 10,
- переулок Клубничный, 12,18,
- тупик Волна, 7-10,
- Бреуса, 1-3,
- Цегельнозаводская, 3-17,
- переулок Люстдорфский, 8.