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Ремонтные работы в Одессе: список улиц, где не будет света сегодня

Ремонтные работы в Одессе: список улиц, где не будет света сегодня

В пятницу, 8 ноября 2024 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях некоторые одесситы остались без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность отключений.

Южный РЭС

Работы до 17.00:

  • Ак.Королева, 43-53,
  • Е.Чикаленко (Ак. Вильямса), 58-60.

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Работы до 18.00:

  • Абрикосовая, 4-105,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
  • Равенства, 84-104,195,
  • пер. 1й Равенства, 86,90,197,
  • пер. Абрикосовый, 1-43,
  • Фонтанская дор, 106/к.37,40,
  • переулок Янтарный, 6-8,
  • Дачная, 4/2,
  • Рыбальская, 20,
  • Айвазовского (Тимирязева), 3-102,
  • Долгая, 93-123,
  • Вторая, 18а,б, 20,
  • М.Троицкого, 3Б,
  • Симоненко, 2а.

Работы до 20.00:

  • Бригадная, 23-55,
  • Андрея Музычки (Гвардейская), 9-21,
  • Анатолия Бачинского (Неделина), 1-63,
  • Леся Курбаса (Петрашевского), 15-30,
  • Чубаевская, 8-12,
  • Штурвальная, 15-21,
  • Ю.Геллера, 12-26.

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Северный РЭС

Работы до 17.00:

  • 1-4, 9 линии /2й Лиманчик/,
  • Черноморского Казачества, 24-135,
  • П.Кравцова, 2,2б,
  • Наливная, 1-4,
  • Атамана Головатого, 44-145,
  • Атамана Чепиги, 33, 35, 83, 104,
  • Петренко, 21.

Центральный РЭС

Работы до 17.00:

  • Цветочная, 1-21,
  • Кордонная, 3-74,
  • Косяченко, 1-54,
  • пер. Цветочный, 10,
  • С.Рихтера, 8-109,
  • Т.Тесс, 1-60,
  • Овидиопольская дор, 3/1,
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37,
  • Богуна, 6-21,
  • Платанова, 1-126,
  • Радостная, 114,116,
  • переулок 1й, 2й Сиреневый, 1-19,
  • переулок Сиреневый, 2/2,
  • переулок Ковровый, 5-9,
  • проезд Сиреневый, 1-6, Гранатная, 1-25,
  • Ивана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
  • Вадатурского (Малиновского), 79-152,
  • пер. Короткий, 2-4,
  • Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63,
  • пер. Гранатный, 2-8,
  • пер. Кордонный, 1-35,
  • пер. Малиновский, 7,
  • Бажана, 1-20,
  • И. Прибика (Минская), 7-49,
  • Апрельская, 1-33,
  • М. Лысенко (Клевер), 1-27,
  • Сельская, 7-44,
  • Туристская, 1-19,
  • Композитора Лятошинского (Перепечка),
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99,
  • Текстильщиков, 1-14,
  • пер. Мостовой, 1-4,
  • Малишевского (Гастелло), 9-55,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Композитора Вербицкого (А. Вронского), 1-63,
  • Листа Ференца (Елина),
  • пров.Парашютный, 1,1б,
  • переулок К. Пигрова (Спартаковский), 25,
  • Тенистая, 9/12,
  • переулок Туристский, 2-12.

Работы до 19.00:

  • Педагогическая, 16-44,
  • Добровольцев (М.Говорова), 10-16,
  • Фонтанская дор., 17-19,
  • Зоопарковая, 1-21,
  • Академическая, 1-5,
  • Кропивницкого, 1-18,
  • Хвойная, 15,
  • пер. Хвойный, 2-27,
  • Михаила Бойчука (Багрицкого), 1-10,
  • Люстдорфская дор, 8-22,
  • Северная, 14,
  • переулок Северный, 14,
  • переулок Светлый, 8-14,
  • Тенистая, 16/к.9, 10,
  • переулок Клубничный, 12,18,
  • тупик Волна, 7-10,
  • Бреуса, 1-3,
  • Цегельнозаводская, 3-17,
  • переулок Люстдорфский, 8. 
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