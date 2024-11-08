Ремонтні роботи в Одесі: список вулиць, де не буде світла сьогодні

У п’ятницю, 8 листопада 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах деякі одесити залишилися без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість відключень.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Ак.Корольова, 43-53,
- Є.Чикаленка (Ак. Вільямса), 58-60.
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Роботи до 18.00:
- Абрикосова, 4-105,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
- Рівності, 84-104,195,
- пров. 1й Рівності, 86,90,197,
- пров. Абрикосовий, 1-43,
- Фонтанська дор., 106/к.37,40,
- пров. Янтарний, 6-8,
- Дачна, 4/2,
- Рибальська, 20,
- Айвазовського (Тімірязєва), 3-102,
- Довга, 93-123,
- Друга, 18а,б, 20,
- М.Троїцького, 3Б,
- Симоненка, 2а.
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Роботи до 20.00:
- Бригадна, 23-55,
- Андрія Музички (Гвардійська), 9-21,
- Анатолія Бачинського (Недєліна), 1-63,
- Леся Курбаса (Петрашевського), 15-30,
- Чубаївська, 8-12,
- Штурвальна, 15-21,
- Ю.Геллера, 12-26.
Північний РЕМ
Роботи до 17.00:
- 1-4, 9 лінії /2й Лиманчик/,
- Чорноморського Козацтва, 24-135,
- П.Кравцова, 2,2б,
- Наливна, 1-4,
- Отамана Головатого, 44-145,
- Отамана Чепіги, 33, 35, 83, 104,
- Петренко, 21.
Центральний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Квіткова, 1-21,
- Кордонна, 3-74,
- Косяченка, 1-54,
- пров. Квітковий, 10,
- С.Ріхтера, 8-109,
- Т.Тесс, 1-60,
- Овідіопольська дор., 3/1,
- Ольги Благовидової (Кострова), 7-37,
- Богуна, 6-21,
- Платанова, 1-126,
- Радісна, 114,116,
- пров. 1й, 2й Бузковий, 1-19,
- пров. Бузковий, 2/2,
- пров. Килимовий, 5-9,
- проїзд Бузковий, 1-6,
- Гранатна, 1-25,
- Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
- Вадатурського (Малиновського), 79-152,
- пров. Короткий, 2-4,
- Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63,
- пров. Гранатний, 2-8,
- пров. Кордонний, 1-35,
- пров. Малиновський, 7,
- Бажана, 1-20,
- Й.Прибіка (Мінська), 7-49,
- Квітнева, 1-33,
- М. Лисенка (Конюшина), 1-27,
- Сільська, 7-44,
- Туристська, 1-19,
- Композитора Лятошинського (Перепечка),
- Ближні Млини (Кондренка), 1-99,
- Текстильників, 1-14,
- пров. Мостовий, 1-4,
- Малішевського (Гастелло), 9-55,
- Клименка, 25, 33в,
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63,
- Ліста Ференца (Єліна),
- пров.Парашутний, 1,1б,
- пров. К. Пігрова (Спартаківський), 25,
- Тіниста, 9/12,
- пров. Туристський, 2-12.
Роботи до 19.00:
- Педагогічна, 16-44,
- Добровольців (М.Говорова), 10-16,
- Фонтанська дор., 17-19,
- Зоопаркова, 1-21,
- Академічна, 1-5,
- Кропивницького, 1-18,
- Хвойна, 15,
- пров. Хвойний, 2-27,
- Михайла Бойчука (Багрицького), 1-10,
- Люстдорфська дор., 8-22,
- Північна, 14,
- пров. Північний, 14,
- пров. Світлий, 8-14,
- Тіниста, 16/к.9, 10,
- пров. Полуничний, 12,18,
- тупик Хвиля, 7-10,
- Бреуса, 1-3,
- Цегельнозаводська, 3-17,
- пров. Люстдорфський, 8.