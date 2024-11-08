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Ремонтні роботи в Одесі: список вулиць, де не буде світла сьогодні

Ремонтні роботи в Одесі: список вулиць, де не буде світла сьогодні

У п’ятницю, 8 листопада 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах деякі одесити залишилися без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість відключень.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • Ак.Корольова, 43-53,
  • Є.Чикаленка (Ак. Вільямса), 58-60.

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Роботи до 18.00:

  • Абрикосова, 4-105,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
  • Рівності, 84-104,195,
  • пров. 1й Рівності, 86,90,197,
  • пров. Абрикосовий, 1-43,
  • Фонтанська дор., 106/к.37,40,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • Дачна, 4/2,
  • Рибальська, 20,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 3-102,
  • Довга, 93-123,
  • Друга, 18а,б, 20,
  • М.Троїцького, 3Б,
  • Симоненка, 2а.

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Роботи до 20.00:

  • Бригадна, 23-55,
  • Андрія Музички (Гвардійська), 9-21,
  • Анатолія Бачинського  (Недєліна), 1-63,
  • Леся Курбаса (Петрашевського), 15-30,
  • Чубаївська, 8-12,
  • Штурвальна, 15-21,
  • Ю.Геллера, 12-26.

Північний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • 1-4, 9 лінії /2й Лиманчик/,
  • Чорноморського Козацтва, 24-135,
  • П.Кравцова, 2,2б,
  • Наливна, 1-4,
  • Отамана Головатого, 44-145,
  • Отамана Чепіги, 33, 35, 83, 104,
  • Петренко, 21.

Центральний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • Квіткова, 1-21,
  • Кордонна, 3-74,
  • Косяченка, 1-54,
  • пров. Квітковий, 10,
  • С.Ріхтера, 8-109,
  • Т.Тесс, 1-60,
  • Овідіопольська дор., 3/1,
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7-37,
  • Богуна, 6-21,
  • Платанова, 1-126,
  • Радісна, 114,116,
  • пров. 1й, 2й Бузковий, 1-19,
  • пров. Бузковий, 2/2,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • проїзд Бузковий, 1-6,
  • Гранатна, 1-25,
  • Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
  • Вадатурського (Малиновського), 79-152,
  • пров. Короткий, 2-4,
  • Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63,
  • пров. Гранатний, 2-8,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • пров. Малиновський, 7,
  • Бажана, 1-20,
  • Й.Прибіка (Мінська), 7-49,
  • Квітнева, 1-33,
  • М. Лисенка (Конюшина), 1-27,
  • Сільська, 7-44,
  • Туристська, 1-19,
  • Композитора Лятошинського (Перепечка),
  • Ближні Млини (Кондренка), 1-99,
  • Текстильників, 1-14,
  • пров. Мостовий, 1-4,
  • Малішевського (Гастелло), 9-55,
  • Клименка, 25, 33в,
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63,
  • Ліста Ференца (Єліна),
  • пров.Парашутний, 1,1б,
  • пров. К. Пігрова (Спартаківський), 25,
  • Тіниста, 9/12,
  • пров. Туристський, 2-12.

Роботи до 19.00:

  • Педагогічна, 16-44,
  • Добровольців (М.Говорова), 10-16,
  • Фонтанська дор., 17-19,
  • Зоопаркова, 1-21,
  • Академічна, 1-5,
  • Кропивницького, 1-18,
  • Хвойна, 15,
  • пров. Хвойний, 2-27,
  • Михайла Бойчука (Багрицького), 1-10,
  • Люстдорфська дор., 8-22,
  • Північна, 14,
  • пров. Північний, 14,
  • пров. Світлий, 8-14,
  • Тіниста, 16/к.9, 10,
  • пров. Полуничний, 12,18,
  • тупик Хвиля, 7-10,
  • Бреуса, 1-3,
  • Цегельнозаводська, 3-17,
  • пров. Люстдорфський, 8.
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