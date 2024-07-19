Ремонт затянулся: когда в центре Одессы дадут воду

Об этом сообщили в мэрии и «Инфоксводоканале».

В связи с прорывом водопровода, который произошел в четверг, 18 июля, без водоснабжения остаются жители Приморского района и некоторые прилегающие к Приморскому району улицы Хаджибейского и Киевского районов.

В водоснабжающей компании рассказали, что в течение ночи на 19 июля специалистами «Инфоксводоканала» демонтирована часть поврежденной трубы, подготовлены ремонтные материалы для соединения. Но после демонтажа коррективы в ход работ внес неожиданный «сюрприз» — оказалось, что из-за техногенного воздействия другая часть чугунной трубы смещена по оси.

«Также осложняло проведение работ постоянное прибытие воды в поврежденный трубопровод. Ведь для полного опустошения кольцевой системы нужно значительно больше времени. Чтобы ускорить этот процесс был осуществлен технологический контролируемый спуск воды из системы в точке на улице Балковской», — рассказали в «Инфоксводоканале».

Сейчас специалисты завершили изготовление дополнительных ремонтных материалов для смещенной трубы и готовятся начинать уже непосредственно монтажные работы. При соединении частей трубы придется выполнить комплекс сварочных работ и особенно сложные работы — чеканку и герметизацию чугунной трубы.

Учитывая особенности технологии ремонта чугунных трубопроводов, ориентировочное время завершения ремонтных работ и восстановления водоснабжения вынуждены продлить до 19:00 19 июля, сообщили в компании.

Где набрать воды

Бюветы работают по адресам:

Сквер Прохоровский.

Сквер Старобазарный.

Сквер Михайловской.

Парк Победы.

Парк Марка Твена (парк Горького).

Машины с водой стоят по адресам: