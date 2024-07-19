Ремонт затянулся: когда в центре Одессы дадут воду

Ремонт затянулся: когда в центре Одессы дадут воду

Специалисты продолжают устранять аварию на водопроводе по ул. Мечникова, 55, из-за которой центральная часть Одессы осталась без воды. Ранее сообщалось, что ремонт могут завершить до 12:00, но из-за сложности работ время восстановления водоснабжения продлено до 19:00 19 июля.

Об этом сообщили в мэрии и «Инфоксводоканале».

В связи с прорывом водопровода, который произошел в четверг, 18 июля, без водоснабжения остаются жители Приморского района и некоторые прилегающие к Приморскому району улицы Хаджибейского и Киевского районов.

В водоснабжающей компании рассказали, что в течение ночи на 19 июля специалистами «Инфоксводоканала» демонтирована часть поврежденной трубы, подготовлены ремонтные материалы для соединения. Но после демонтажа коррективы в ход работ внес неожиданный «сюрприз» — оказалось, что из-за техногенного воздействия другая часть чугунной трубы смещена по оси.

«Также осложняло проведение работ постоянное прибытие воды в поврежденный трубопровод. Ведь для полного опустошения кольцевой системы нужно значительно больше времени. Чтобы ускорить этот процесс был осуществлен технологический контролируемый спуск воды из системы в точке на улице Балковской», — рассказали в «Инфоксводоканале».

ремонт водопровода

Сейчас специалисты завершили изготовление дополнительных ремонтных материалов для смещенной трубы и готовятся начинать уже непосредственно монтажные работы. При соединении частей трубы придется выполнить комплекс сварочных работ и особенно сложные работы — чеканку и герметизацию чугунной трубы.

ремонт водопровода

Учитывая особенности технологии ремонта чугунных трубопроводов, ориентировочное время завершения ремонтных работ и восстановления водоснабжения вынуждены продлить до 19:00 19 июля, сообщили в компании.

Где набрать воды

Бюветы работают по адресам:

  • Сквер Прохоровский.
  • Сквер Старобазарный.
  • Сквер Михайловской.
  • Парк Победы.
  • Парк Марка Твена (парк Горького).

Машины с водой стоят по адресам:

  • ул. Тираспольская, 13,
  • ул. Большая Арнаутская, 83,
  • ул. Малая Арнаутская, 5/7,
  • ул. Мясоедовская, 30,
  • ул. Богдана Хмельницкого, 70,
  • площадь Алексеевская,
  • ул Балковская, 197,
  • ул. Малиновского 71/1.

 

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