Ремонт затянулся: когда в центре Одессы дадут воду

Специалисты продолжают устранять аварию на водопроводе по ул. Мечникова, 55, из-за которой центральная часть Одессы осталась без воды. Ранее сообщалось, что ремонт могут завершить до 12:00, но из-за сложности работ время восстановления водоснабжения продлено до 19:00 19 июля.
Об этом сообщили в мэрии и «Инфоксводоканале».
В связи с прорывом водопровода, который произошел в четверг, 18 июля, без водоснабжения остаются жители Приморского района и некоторые прилегающие к Приморскому району улицы Хаджибейского и Киевского районов.
В водоснабжающей компании рассказали, что в течение ночи на 19 июля специалистами «Инфоксводоканала» демонтирована часть поврежденной трубы, подготовлены ремонтные материалы для соединения. Но после демонтажа коррективы в ход работ внес неожиданный «сюрприз» — оказалось, что из-за техногенного воздействия другая часть чугунной трубы смещена по оси.
«Также осложняло проведение работ постоянное прибытие воды в поврежденный трубопровод. Ведь для полного опустошения кольцевой системы нужно значительно больше времени. Чтобы ускорить этот процесс был осуществлен технологический контролируемый спуск воды из системы в точке на улице Балковской», — рассказали в «Инфоксводоканале».
Сейчас специалисты завершили изготовление дополнительных ремонтных материалов для смещенной трубы и готовятся начинать уже непосредственно монтажные работы. При соединении частей трубы придется выполнить комплекс сварочных работ и особенно сложные работы — чеканку и герметизацию чугунной трубы.
Учитывая особенности технологии ремонта чугунных трубопроводов, ориентировочное время завершения ремонтных работ и восстановления водоснабжения вынуждены продлить до 19:00 19 июля, сообщили в компании.
Где набрать воды
Бюветы работают по адресам:
- Сквер Прохоровский.
- Сквер Старобазарный.
- Сквер Михайловской.
- Парк Победы.
- Парк Марка Твена (парк Горького).
Машины с водой стоят по адресам:
- ул. Тираспольская, 13,
- ул. Большая Арнаутская, 83,
- ул. Малая Арнаутская, 5/7,
- ул. Мясоедовская, 30,
- ул. Богдана Хмельницкого, 70,
- площадь Алексеевская,
- ул Балковская, 197,
- ул. Малиновского 71/1.