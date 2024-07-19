Авария на водопроводе: где одесситам набрать воды и когда восстановят водоснабжение

Учитывая технологические особенности и сложность ремонтных работ на аварийном участке водопровода, ориентировочное время восстановления водоснабжения в центре Одессы — до 12:00 19 июля. В связи с этим на некоторых улицах будут стоять машины с водой.
Об этом сообщили в мэрии Одессы
В связи с прорывом водопровода, который произошел в четверг, 18 июля, без водоснабжения остаются жители Приморского района и некоторые прилегающие к Приморскому району улицы, Хаджибейского и Киевского районов (там возможно снижение давления).
«По состоянию на 22:00 проведена раскопка на месте аварии, обнаружено повреждение чугунной водопроводной трубы значительного диаметра. Чугунные трубы более уязвимы к температурным перепадам, также их труднее и дольше ремонтировать. К ремонтным работам сейчас привлечены все бригады аварийных служб «Инфоксводоканала»», — сообщили в горсовете.
В связи с отсутствием водоснабжения с 6:30 начнут работать бюветы по адресам:
- Сквер Прохоровский.
- Сквер Старобазарный.
- Сквер Михайловский.
- Парк Победы.
- Парк Марка Твена (парк Горького).
Также коммунальные службы организовали подвоз воды. Машины с водой будут стоять по адресам:
- Ул. Тираспольская, 16 — с 06:30
- Ул. Большая Арнаутская, 83 — с 06:30
- Ул. Мясоедовская, 30 — с 6:30
- Ул. Богдана Хмельницкого, 70 — с 6.30
- Площадь Алексеевская 9 — с 07:00
- Ул. Балковская, 197 — с 06.30
Часы дополнительных подвозов и возможных дополнительных адресов будут доведены дополнительно.