Авария на водопроводе: где одесситам набрать воды и когда восстановят водоснабжение

Об этом сообщили в мэрии Одессы

В связи с прорывом водопровода, который произошел в четверг, 18 июля, без водоснабжения остаются жители Приморского района и некоторые прилегающие к Приморскому району улицы, Хаджибейского и Киевского районов (там возможно снижение давления).

«По состоянию на 22:00 проведена раскопка на месте аварии, обнаружено повреждение чугунной водопроводной трубы значительного диаметра. Чугунные трубы более уязвимы к температурным перепадам, также их труднее и дольше ремонтировать. К ремонтным работам сейчас привлечены все бригады аварийных служб «Инфоксводоканала»», — сообщили в горсовете.

В связи с отсутствием водоснабжения с 6:30 начнут работать бюветы по адресам:

Сквер Прохоровский.

Сквер Старобазарный.

Сквер Михайловский.

Парк Победы.

Парк Марка Твена (парк Горького).

Также коммунальные службы организовали подвоз воды. Машины с водой будут стоять по адресам:

Ул. Тираспольская, 16 — с 06:30

Ул. Большая Арнаутская, 83 — с 06:30

Ул. Мясоедовская, 30 — с 6:30

Ул. Богдана Хмельницкого, 70 — с 6.30

Площадь Алексеевская 9 — с 07:00

Ул. Балковская, 197 — с 06.30

Часы дополнительных подвозов и возможных дополнительных адресов будут доведены дополнительно.