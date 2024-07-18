Центр Одессы остался без воды: почему и когда дадут

Что случилось и когда вода снова появится в домах одесситов, рассказали в филиале «Инфоксводоканал».

«Сегодня на одной из улиц города произошел аварийный прорыв водопровода. К сожалению, аномальная жара наносит значительный ущерб оборудованию и сетям водоканала», – отмечается в сообщении.

Специалисты «Инфоксводоканала» уже приступили к аварийно-восстановительным работам. И для их проведения сегодня были вынуждены ориентировочно до 23:00 ограничить водоснабжение центрального района Одессы (от улицы Балковской до пляжа Ланжерон). На некоторых близлежащих улицах возможно понижение давления воды.

«Указанное время ориентировочно и будет уточнено после проведения раскопок и выяснения характера повреждения. В то же время будем стараться как можно быстрее завершить ремонтные работы», – добавили на предприятии.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит извинения за временные неудобства.

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