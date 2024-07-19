Ремонт затягнувся: коли в центрі Одеси дадуть воду

Ремонт затягнувся: коли в центрі Одеси дадуть воду

Фахівці продовжують усувати аварію на водопроводі на вул. Мечникова, 55, через яку центральна частина Одеси залишилася без води. Раніше повідомлялося, що ремонт можуть завершити до 12:00, але через складність робіт час відновлення водопостачання продовжено до 19:00 19 липня.

Про це повідомили в мерії та “Інфоксводоканалі”.

У зв’язку з проривом водопроводу, який стався в четвер, 18 липня, без водопостачання залишаються жителі Приморського району та деякі прилеглі до Приморського району вулиці Хаджибейського та Київського районів.

У водопостачальній компанії розповіли, що впродовж ночі на 19 липня фахівцями “Інфоксводоканалу” демонтовано частину пошкодженої труби, підготовлено ремонтні матеріали для з’єднання. Але після демонтажу корективи в хід робіт вніс несподіваний “сюрприз” – виявилося, що через техногенний вплив інша частина чавунної труби зміщена по осі.

“Також ускладнювало проведення робіт постійне прибуття води в пошкоджений трубопровід. Адже для повного спустошення кільцевої системи потрібно значно більше часу. Аби пришвидшити цей процес було здійснено технологічний контрольований спуск води з системи в точці на вулиці Балківській”, – розповіли в “Інфоксводоканалі”.

ремонт водопровода

Наразі фахівці завершили виготовлення додаткових ремонтних матеріалів для зміщеної труби та готуються розпочинати вже безпосередньо монтажні роботи. Під час з’єднання частин труби доведеться виконати комплекс зварювальних робіт та особливо складні роботи – карбування та герметизацію чавунної труби.

ремонт водопровода

З огляду на особливості технології ремонту чавунних трубопроводів, орієнтовний час завершення ремонтних робіт і відновлення водопостачання змушені подовжити до 19:00 19 липня, повідомили в компанії.

Де набрати води

Бювети працюють за адресами:

  • Сквер Прохоровський.
  • Сквер Старобазарний.
  • Сквер Михайлівській.
  • Парк Перемоги.
  • Парк Марка Твена (парк Горького).

Машини з водою стоять за адресами:

  • вул. Тираспольська, 13,
  • вул. Велика Арнаутська, 83,
  • вул. Мала Арнаутська, 5/7,
  • вул. М’ясоїдівська, 30,
  • вул. Богдана Хмельницького, 70,
  • площа Олексіївська,
  • вул Балківська, 197,
  • вул. Малиновського 71/1.

 

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