Ремонт водопровода на площади Толбухина: кому отключили воду?

Сегодня,15 сентября, в связи с ремонтом водопровода на площади Толбухина на несколько часов отключат воду в Киевском, Хаджибейском и Приморском районах Одессы.
В “Инфоксводоканале” сообщили, что во время ремонта возникла необходимость опустошить магистральный водопровод для возможности завершения неотложных аварийно-ремонтных работ.
Поэтому 15 сентября с 14:00 до 18:00 будет прекращена подача воды потребителям:
- Киевского района Одессы,
- Хаджибейского района,
- Приморского района,
- с.Лиманка,
- с.Красный хутор,
- ж/м «Радужный»,
- ж/м «Совиньон 1 -5»,
- ж/м «Черноморка» ЖКУ «Таирово».
Отключение не затронет ж/м «7-е небо», «Застава», «Ленпоселок», «Слободка».
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Напомним, часть Одессы сегодня, 15 сентября, останется без света