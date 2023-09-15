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Ремонт водопровода на площади Толбухина: кому отключили воду?

Ремонт водопровода на площади Толбухина: кому отключили воду?

Сегодня,15 сентября, в связи с ремонтом водопровода на площади Толбухина на несколько часов отключат воду в Киевском, Хаджибейском и Приморском районах Одессы.

В “Инфоксводоканале” сообщили, что во время ремонта возникла необходимость опустошить магистральный водопровод для возможности завершения неотложных аварийно-ремонтных работ.

Поэтому 15 сентября с 14:00 до 18:00 будет прекращена подача воды потребителям:

  • Киевского района Одессы, 
  • Хаджибейского района,
  • Приморского района, 
  • с.Лиманка, 
  • с.Красный хутор, 
  • ж/м «Радужный», 
  • ж/м «Совиньон 1 -5»,
  • ж/м «Черноморка» ЖКУ «Таирово».

Отключение не затронет ж/м «7-е небо», «Застава», «Ленпоселок», «Слободка».

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.

Напомним, часть Одессы сегодня, 15 сентября, останется без света

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Редакция ПРОФИЛЬ

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