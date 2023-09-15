Ремонт водопроводу на площі Толбухіна: кому відключили воду?

Сьогодні, 15 вересня, через ремонт водопроводу на площі Толбухіна на кілька годин відключать воду в Київському, Хаджибейському та Приморському районах Одеси.
В “Інфоксводоканалі” повідомили, що під час ремонту виникла потреба спустошити магістральний водогін для можливості завершення невідкладних аварійно-ремонтних робіт.
Тому 15 вересня з 14:00 до 18:00 буде припинено подачу води споживачам:
- Київського району Одеси,
- Хаджибейського району,
- Приморського району,
- с.Лиманка,
- с.Червоний хутір,
- ж/м «Райдужний»,
- ж/м «Совіньйон 1 -5»,
- ж/м “Чорноморка” ЖКП “Таїрове”.
Відключення не торкнеться ж/м “7-е небо”, “Застава”, “Ленселище”, “Слобідка”.
Філія «Інфоксводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності.
Нагадаємо, частина Одеси сьогодні, 15 вересня, залишиться без світла