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Ремонт водопроводу на площі Толбухіна: кому відключили воду?

Ремонт водопроводу на площі Толбухіна: кому відключили воду?

Сьогодні, 15 вересня, через ремонт водопроводу на площі Толбухіна на кілька годин відключать воду в Київському, Хаджибейському та Приморському районах Одеси.

В “Інфоксводоканалі” повідомили, що під час ремонту виникла потреба спустошити магістральний водогін для можливості завершення невідкладних аварійно-ремонтних робіт.

Тому 15 вересня з 14:00 до 18:00 буде припинено подачу води споживачам:

  • Київського району Одеси,
  • Хаджибейського району,
  • Приморського району,
  • с.Лиманка,
  • с.Червоний хутір,
  • ж/м «Райдужний»,
  • ж/м «Совіньйон 1 -5»,
  • ж/м “Чорноморка” ЖКП “Таїрове”.

Відключення не торкнеться ж/м “7-е небо”, “Застава”, “Ленселище”, “Слобідка”.

Філія «Інфоксводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, частина Одеси сьогодні, 15 вересня, залишиться без світла

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