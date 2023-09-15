Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы 15 сентября останется без света: список адресов

Часть Одессы 15 сентября останется без света: список адресов

Сегодня, 15 сентября, ДТЭК «Одесские электросети» продолжат проведение аварийно-восстановительных работ. Многие одесситы до 19:00 останутся без света.

Южный РЭС

Работы продолжатся до 16:00:

  • Академика Глушко ул., 30/1, 30/2, 
  • Ильфа и Петрова ул., 10А

Работы продолжатся до 19:00:

  • Адмиральский просп., 22/1, 40, 40/1, 40А, 42, ул. ,15, 15а,
  • Кропивницкого,17А-38, 
  • Люстдорфская дорога ул.,17-36 
  • Новаторов ул.,5, 5А, 7, 9, 14, 16, 17, 
  • Фонтанская дорога ул.,34г: 

Центральный РЭС

Работы продолжатся до 19:00:

  • Французский бульвар ул.,54/23, 54, 54/11, 54/16,
  • 2-я Лагерная ул.,2-40,
  • Багрицкого ул.,1-71б,
  • Бреуса ул.,1-61/4,
  • Весенняя ул..,1-13а, ул. 1В, 15, 17,
  • Кибальчича ул.,1-27,Красновая ул., 2а,
  • Кристаловского ул.,1А-40,
  • Кропивницкого ул.1-18/22,
  • Луганская ул.,2-20,
  • Люстдорфская дорога ул., 8-22,
  • Люстдорфский пер.,8,
  • Малиновского Маршала ул.,4-62,
  • Маршала Бабаджаняна ул.,28,
  • Овражный пер.,4-18а,
  • Александра Юрженко пер.,1,-20,
  • Перовской Софии ул.,1А -30,
  • Пишенина Федира ул.,21, 24, 24В, 26,
  • Посмитного ул.,3, 4, 4А, 4А корп.2, 4А корп.3, 4В, 4Г, 4Г корп.1, 9А, 13,
  • Республиканская ул.,1-9,
  • Скворцова ул.,2, 4,
  • Тимошенко Александра ул.,1-42,
  • Тенистая ул.,16-24а,
  • Фигнер Веры ул.1-14,
  • Фонтанская дорога ул.,39, 41,
  • Хвойная ул.,15,
  • Хвойный пер.,2-27/1,
  • Кирпичнозаводская ул.,1-22,
  • Черняховского ул.,22.

Северный РЭС

Работы продолжатся до 18:00:

  • 1-й Деревообрабатывающий пер.,1-27,
  • 2-й Деревообрабатывающий пер.,2, 19, 30,
  • 3-й Деревообрабатывающий пер.,4,
  • 4-й Деревообрабатывающий пер.,1-117,
  • 5-й Деревообрабатывающий пер. .,2а-147,
  • Авдеева-Черноморского ул.,1,
  • Отечественная ул.,33,
  • Деревообрабатывающая ул.,1-86,
  • Зеленый просп.,1, 1А, 3, 14, 18, 21,
  • Испанский пер.,2А,
  • М.Боровского ул.,22А,
  • Парковая ул.,75-81,
  • Пестеля ул.,57,
  • Пестеля пер., 5-12
  • Почтовая ул.,39, 70, 70А, 72, 72Е, 72У, 74, 80, 82 , 84, 86,
  • Промышленная ул.,1-125б,
  • Радиальная ул.,1, 2, 4,
  • Семена Палия ул.,77,
  • Химическая ул.,1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 12, 200, 200А, 200Б, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 216.

Работы продолжатся до 19:00:

  • Геологическая ул.,9, 9А, 23А,
  • Гладкова ул.,78-293,
  • Матросская ул.,2,
  • Мичурина ул. 19, 19А,
  • Республиканская ул.,194-289,
  • Степная ул.,1-31,
  • Тепличная ул.,3Б, 4А,
  • Хаджибейская дорога ул. 313,
  • Матросская ул., 2.

Напомним,  в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.

Читайте также: Графики отключений света будут введены только в одном случае: объяснили в Минэнерго

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить