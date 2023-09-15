Часть Одессы 15 сентября останется без света: список адресов

Сегодня, 15 сентября, ДТЭК «Одесские электросети» продолжат проведение аварийно-восстановительных работ. Многие одесситы до 19:00 останутся без света.
Южный РЭС
Работы продолжатся до 16:00:
- Академика Глушко ул., 30/1, 30/2,
- Ильфа и Петрова ул., 10А
Работы продолжатся до 19:00:
- Адмиральский просп., 22/1, 40, 40/1, 40А, 42, ул. ,15, 15а,
- Кропивницкого,17А-38,
- Люстдорфская дорога ул.,17-36
- Новаторов ул.,5, 5А, 7, 9, 14, 16, 17,
- Фонтанская дорога ул.,34г:
Центральный РЭС
Работы продолжатся до 19:00:
- Французский бульвар ул.,54/23, 54, 54/11, 54/16,
- 2-я Лагерная ул.,2-40,
- Багрицкого ул.,1-71б,
- Бреуса ул.,1-61/4,
- Весенняя ул..,1-13а, ул. 1В, 15, 17,
- Кибальчича ул.,1-27,Красновая ул., 2а,
- Кристаловского ул.,1А-40,
- Кропивницкого ул.1-18/22,
- Луганская ул.,2-20,
- Люстдорфская дорога ул., 8-22,
- Люстдорфский пер.,8,
- Малиновского Маршала ул.,4-62,
- Маршала Бабаджаняна ул.,28,
- Овражный пер.,4-18а,
- Александра Юрженко пер.,1,-20,
- Перовской Софии ул.,1А -30,
- Пишенина Федира ул.,21, 24, 24В, 26,
- Посмитного ул.,3, 4, 4А, 4А корп.2, 4А корп.3, 4В, 4Г, 4Г корп.1, 9А, 13,
- Республиканская ул.,1-9,
- Скворцова ул.,2, 4,
- Тимошенко Александра ул.,1-42,
- Тенистая ул.,16-24а,
- Фигнер Веры ул.1-14,
- Фонтанская дорога ул.,39, 41,
- Хвойная ул.,15,
- Хвойный пер.,2-27/1,
- Кирпичнозаводская ул.,1-22,
- Черняховского ул.,22.
Северный РЭС
Работы продолжатся до 18:00:
- 1-й Деревообрабатывающий пер.,1-27,
- 2-й Деревообрабатывающий пер.,2, 19, 30,
- 3-й Деревообрабатывающий пер.,4,
- 4-й Деревообрабатывающий пер.,1-117,
- 5-й Деревообрабатывающий пер. .,2а-147,
- Авдеева-Черноморского ул.,1,
- Отечественная ул.,33,
- Деревообрабатывающая ул.,1-86,
- Зеленый просп.,1, 1А, 3, 14, 18, 21,
- Испанский пер.,2А,
- М.Боровского ул.,22А,
- Парковая ул.,75-81,
- Пестеля ул.,57,
- Пестеля пер., 5-12
- Почтовая ул.,39, 70, 70А, 72, 72Е, 72У, 74, 80, 82 , 84, 86,
- Промышленная ул.,1-125б,
- Радиальная ул.,1, 2, 4,
- Семена Палия ул.,77,
- Химическая ул.,1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 12, 200, 200А, 200Б, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 216.
Работы продолжатся до 19:00:
- Геологическая ул.,9, 9А, 23А,
- Гладкова ул.,78-293,
- Матросская ул.,2,
- Мичурина ул. 19, 19А,
- Республиканская ул.,194-289,
- Степная ул.,1-31,
- Тепличная ул.,3Б, 4А,
- Хаджибейская дорога ул. 313,
- Матросская ул., 2.
Напомним, в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.
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