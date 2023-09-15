Часть Одессы 15 сентября останется без света: список адресов

Сегодня, 15 сентября, ДТЭК «Одесские электросети» продолжат проведение аварийно-восстановительных работ. Многие одесситы до 19:00 останутся без света.

Южный РЭС

Работы продолжатся до 16:00:

Академика Глушко ул., 30/1, 30/2,

Ильфа и Петрова ул., 10А

Работы продолжатся до 19:00:

Адмиральский просп., 22/1, 40, 40/1, 40А, 42, ул. ,15, 15а,

Кропивницкого,17А-38,

Люстдорфская дорога ул.,17-36

Новаторов ул.,5, 5А, 7, 9, 14, 16, 17,

Фонтанская дорога ул.,34г:

Центральный РЭС

Работы продолжатся до 19:00:

Французский бульвар ул.,54/23, 54, 54/11, 54/16,

2-я Лагерная ул.,2-40,

Багрицкого ул.,1-71б,

Бреуса ул.,1-61/4,

Весенняя ул..,1-13а, ул. 1В, 15, 17,

Кибальчича ул.,1-27,Красновая ул., 2а,

Кристаловского ул.,1А-40,

Кропивницкого ул.1-18/22,

Луганская ул.,2-20,

Люстдорфская дорога ул., 8-22,

Люстдорфский пер.,8,

Малиновского Маршала ул.,4-62,

Маршала Бабаджаняна ул.,28,

Овражный пер.,4-18а,

Александра Юрженко пер.,1,-20,

Перовской Софии ул.,1А -30,

Пишенина Федира ул.,21, 24, 24В, 26,

Посмитного ул.,3, 4, 4А, 4А корп.2, 4А корп.3, 4В, 4Г, 4Г корп.1, 9А, 13,

Республиканская ул.,1-9,

Скворцова ул.,2, 4,

Тимошенко Александра ул.,1-42,

Тенистая ул.,16-24а,

Фигнер Веры ул.1-14,

Фонтанская дорога ул.,39, 41,

Хвойная ул.,15,

Хвойный пер.,2-27/1,

Кирпичнозаводская ул.,1-22,

Черняховского ул.,22.

Северный РЭС

Работы продолжатся до 18:00:

1-й Деревообрабатывающий пер.,1-27,

2-й Деревообрабатывающий пер.,2, 19, 30,

3-й Деревообрабатывающий пер.,4,

4-й Деревообрабатывающий пер.,1-117,

5-й Деревообрабатывающий пер. .,2а-147,

Авдеева-Черноморского ул.,1,

Отечественная ул.,33,

Деревообрабатывающая ул.,1-86,

Зеленый просп.,1, 1А, 3, 14, 18, 21,

Испанский пер.,2А,

М.Боровского ул.,22А,

Парковая ул.,75-81,

Пестеля ул.,57,

Пестеля пер., 5-12

Почтовая ул.,39, 70, 70А, 72, 72Е, 72У, 74, 80, 82 , 84, 86,

Промышленная ул.,1-125б,

Радиальная ул.,1, 2, 4,

Семена Палия ул.,77,

Химическая ул.,1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 12, 200, 200А, 200Б, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 216.

Работы продолжатся до 19:00:

Геологическая ул.,9, 9А, 23А,

Гладкова ул.,78-293,

Матросская ул.,2,

Мичурина ул. 19, 19А,

Республиканская ул.,194-289,

Степная ул.,1-31,

Тепличная ул.,3Б, 4А,

Хаджибейская дорога ул. 313,

Матросская ул., 2.

Напомним, в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.

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