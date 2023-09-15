Ремонт водопровода на площади Толбухина: возможные отключения воды и сложности для дорожного движения

В связи с проведением аварийных работ по устранению течи водопровода, временно затруднено движение автомобильного и общественного транспорта на площади Толбухина.

Об этом сообщили в «Инфоксводоканале».

Специалисты проводят ремонтные работы с раскопками на проезжей части. Первоочередная задача — починить трубу, чтобы восстановить водоснабжение близлежащих домов. После этого компания будет производить работы по замене аварийного участка водовода на новую современную трубу.

В Инфоксводоканале отметили, что трубопроводы со временем изнашиваются и требуют замены. На закупку новых труб и работы по их прокладке необходимы немалые затраты. Цены на материалы выросли в несколько раз, поэтому средств хватает только на самое необходимое.

«Обращаемся с просьбой ко всем потребителям, которые задолжали за услуги почти полмиллиарда гривен, погасить задолженность, ведь за эти средства можно купить тысячи метров новых труб и снизить количество аварийных прорывов. Сейчас наши работники на площади Толбухина пытаются работать под давлением в системе, чтобы не отключать значительную часть потребителей и устранить аварию до конца сегодняшнего дня. Есть отдельное предложение для «диванных экспертов», критиков или тех, кто в поисках работы, — если имеете соответствующее образование — присоединяйтесь к команде наших слесарей, есть вакансии. Условия работы на фото и видео, бесплатные процедуры SPA входят в соц.пакет», — сообщили в компании.