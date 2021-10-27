Ремонт дорог в Одессе: адреса на 27 октября

27 октября 2021 года в Одессе ремонтируют покрытие на некоторых дорогах, тротуарах и межквартальных проездах города.

В Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Преображенской и ул. Черняховского, ведутся работы по капремонту тротуара на ул. Пастера, 3, 5, 9, 56 и ул. Троицкой, 49/51.

В Малиновском районе капитально ремонтируют тротуары на:

ул. Святослава Рихтера 148/2;

ул. Святослава Рихтера, 128-130;

ул. Прохоровской, 31.

Начались подготовительные работы к капремонту ул. Центральный аэропорт с изменением организации дорожного движения (на участке от Овидиопольской дороги до дома № 2, к.1 на ул. Центральный аэропорт) и капремонту тротуара на ул. Центральный аэропорт, 1-3.

Текущий ремонт запланирован по адресу: ул. Ивана и Юрия Лип, №№ 52, 54, 38.

В Киевском районе капитально ремонтируют внутриквартальные проезды по

ул. А. Невского, 45;

ул. Ак. Вильямса, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4.

Продолжается ремонт ул. Толбухина на участке от ул. Петрашевского до ул. Чубаевской.

Продолжается капитальный ремонт на:

ул. 16-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома № 61 на просп. Небесной Сотни);

ул. 17-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома № 13/3 на ул. Ильфа и Петрова);

ул. 6-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома № 158/4 на Люстдорфской дороге).

Текущий ремонт будет проводиться на Люстдорфской дороге, 88.

В Суворовском районе текущий ремонт будет проводиться по Балтской дороге/ул. Долинской.

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.

Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

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