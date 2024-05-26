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Религиозный и народный праздник 26 мая: почему сегодня нельзя тратить деньги

Религиозный и народный праздник 26 мая: почему сегодня нельзя тратить деньги

По новому церковному календарю чтят апостолов от 70-ти Карпа и Алфея. А за стариком — чтят память мученицы Гликерии. Народный праздник известен под названиями Карп-корополов, Карпов день, Лукерия-комарница.

Святой Карп — ученик апостола Павла

Апостол Карп был учеником и спутником апостола Павла. Он сопровождал Павла и доставлял его письма и послания. Карпа упоминается во втором послании Тимофею, где апостол Павел отмечает, что оставил у него книги и фелонь во время своего ареста в Троаде. Впоследствии Карп стал епископом в городе Берия на Балканском полуострове и проповедовал на острове Крит, где обратил в христианство многих язычников.

По старому церковному календарю чтят память мученицы Гликерии.

Она жила во II веке и отдала свою жизнь ради христианской веры. По приказу правителя Марка Аврелия ей отрубили голову в городе Гераклея (территория современной Турции).

Народный праздник 26 мая: приметы и запреты

Народный праздник 26 мая известен под названиями Карп-корополов, Карпов день, Лукерия-комарница.

В народный праздник 26 марта наши предки выходили на рыбалку. Согласно приметам, в эту дату очень хорошо ловится любая рыба, особенно карпы. Пойманную рыбу готовили разными способами. Более бедные люди варили уху из речных видов, моркови и репы. А в богатых семьях запекали целую жирную рыбу со специями.

Хозяйки в праздник 26 мая собирали целебные травы и цветы. Собранные растения засушивали естественным образом под солнцем и затем использовали в народной медицине. Также на цветущие поля отправляли пастись коров — верили, что после этого молоко станет ароматным.

Согласно народным приметам, с этой даты на землю прилетают комары и мошки. Их появлению радовались, поскольку они считались предвестниками хорошего урожая. С прилетом комаров крестьяне начинали сеять яровое зерно.

Сегодняшний народный праздник считается очень удачным для лечения зубов. Удачно пройдут любые стоматологические процедуры.

Что нельзя делать 26 мая

  • Нельзя в этот день завидовать, мстить, унижать и упрекать человека, иначе позже сами окажетесь в такой же ситуации.
  • Не берите деньги взаймы и не оформляйте кредиты, иначе надолго останетесь в должниках. Также не стоит занимать личные вещи другим людям.
  • Не стоит сегодня ходить в грязной одежде, находиться в неубранном доме, оставлять немытую посуду.
  • Не рекомендуется пересаживать рассаду – растение не приживется на новом месте.
  • Нельзя сегодня лениться, уклоняться от работы, спать допоздна.
  • Затратить много денег и делать большие покупки сегодня – к проблемам с деньгами.

Именинники 26 мая

  • Свой день ангелапо новому календарю сегодня празднуют Георгий, Иоанн, Карп, Елена.
  • Именины по старому календарю отмечают Василий, Георгий, Егор, Ирина, Макар, Александр, Сергей, Юрий, Ефим.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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