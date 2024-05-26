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Релігійне і народне свято 26 травня: чому сьогодні не можна витрачати гроші

Релігійне і народне свято 26 травня: чому сьогодні не можна витрачати гроші

За новим церковним календарем вшановують апостолів від 70-ти Карпа й Алфея. А за старим – вшановують пам’ять мучениці Гликерії. Народне свято  відоме під назвами Карп-корополов, Коропів день, Лукерія-комарниця.

Святий Карп – учень апостола Павла

Апостол Карп був учнем і супутником апостола Павла. Він супроводжував Павла і доставляв його письма та послання. Карпа згадується у другому посланні до Тимофея, де апостол Павло зазначає, що залишив у нього книги та фелонь під час свого арешту в Троаді. Згодом Карп став єпископом у місті Берія, що на Балканському півострові, і проповідував на острові Крит, де навернув до христианства багатьох язичників.

За старим церковним календарем вшановують пам’ять мучениці Гликерії.

Вона жила у II столітті і віддала своє життя заради християнської вір. За наказом імператора Марка Аврелія їй відрубали голову у місті Гераклея (територія сучасної Туреччини).

Народне свято 26 травня: прикмети та заборони

Народне свято 26 травня відоме під назвами Карп-корополов, Коропів день, Лукерія-комарниця.

У народне свято 26 березня наші предки виходили на риболовлю. Згідно з прикметами, в цю дату дуже добре ловиться будь-яка риба, а особливо коропи. Спійману рибу готували різними способами. Бідніші люди варили юшку з річкових видів, моркви та ріпи. А в заможних сім’ях запікали цілу жирну рибу зі спеціями.

Господині у свято 26 травня збирали цілющі трави і квіти. Зібрані рослини засушували природним чином під сонцем і потім використовували в народній медицині. Також на квітучі поля відправляли пастися корів – вірили, що після цього молоко стане ароматним.

Згідно з народними прикметами, з цієї дати на землю прилітають комарі та мошки. Їхній появі раділи, оскільки вони вважалися провісниками гарного врожаю. З прильотом комарів селяни починали сіяти яре зерно.

Сьогоднішнє народне свято вважається дуже вдалим для лікування зубів. Успішно пройдуть будь-які стоматологічні процедури.

Що не можна робити 26 травня

  • Не можна в цей день заздрити, мститися, принижувати і дорікати людині, інакше пізніше самі опинитеся в такій самій ситуації.
  • Не беріть гроші в борг і не оформляйте кредити, інакше надовго залишитеся в боржниках. Також не варто позичати особисті речі іншим людям.
  • Не варто сьогодні ходити в брудному одязі, перебувати в неприбраному будинку, залишати немитий посуд.
  • Не рекомендується пересаджувати розсаду – рослина не приживеться на новому місці.
  • Не можна сьогодні лінуватися, ухилятися від роботи, спати допізна.
  • Витрачати багато грошей і робити великі покупки сьогодні – до проблем із грошима.

Іменинники 26 травня

  • Свій день ангела за новим календарем сьогодні святкують Георгій, Іван, Карп, Олена.
  • Іменини за старим календарем відзначають Василь, Георгій, Єгор,  Ірина, Макар, Олександр, Сергій, Юрій, Юхим.
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