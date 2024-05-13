Церковный праздник 13 мая: о чем нужно просить святого в этот день

Макарий Каневский и Овручский: жизнь и деятельность

«Одесская Жизнь» рассказывает об истории этого дня, традициях и запретах с ним связаны.

13 мая — день перенесения мощей преподобного Макария, архимандрида Каневского.

Макарий Каневский и Овручский был выдающимся украинским православным религиозным деятелем. Родился в городе Овруч (ныне Житомирская область) в начале XVII века. Его родословная была из знатных семей Токаревских или Торских.

В 25 лет Макарий постригся в монахи под именем Макария в монастыре Успения Пресвятой Богородицы в Овруче. Позже его направили в Купятицкий Пинский монастырь, где он прославился своей подвижнической и добродетельной жизнью. Вскоре его рукоположили на иеродиакона, а затем — на иеромонаха.

Макарий исполнял обязанности настоятеля Каменецкого Воскресенского монастыря (Гродненская область) и Купятицкого Пинского монастыря. В 1660 году он был назначен настоятелем Овручского монастыря. Позже, когда обитель разорили поляки, Макария сделали настоятелем Каневского монастыря. Там он прославился многими чудесами и благодатным даром прозрения. Многие люди приходили к нему за духовным советом и исцелениями.

Однажды Макарий исцелил ослепшего жителя города Канева. Он сказал: «Веруй и молись Тому, Кто дал зрение слепому, — иди к вечеру Богоявления Господня и молись». Во время службы слепой увидел яркий луч света, промелькнувший у глаз, и внезапно прозрел. В благодарность исцеленный построил храм в честь Святого Богоявления.

По преданию, Макарий предсказал беды, постигшие монастырь и город — голод, польское и татарское нашествие. В 1678 году Канев и монастырь были разорены дотла, а самого архимандрита казнили турки за отказ выдать им монастырские сокровища. Останки настоятеля похоронили в монастырской церкви. Позже их снова нашли, и 13 мая 1688 года их перенесли в Переяслав. У мощей священномученика происходили многочисленные исцеления.

В 1942 году мощи Макария Каневского и Овруцкого были перенесены в Троицкую церковь Черкасс. С 1965 года святыня находится в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах, где она остается по сей день.

По старому календарю 13 мая — день памяти апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.

Народный праздник 13 мая и традиции этого дня

13 мая в украинском народном календаре известен как день Лукерии Комарницы. Праздник получил название от имени святой Гликерии Ираклийской, раннехристианской мученицы, которую почитают в этот день.

Этот день также ассоциируется с естественным явлением: когда комары появляются в большом количестве, ожидается богатый грибной урожай.

Традиции и обряды 13 мая

Люди обращаются к святому Макарию Каневскому с молитвами за крепость веры, правильность жизненных решений, а также просят об оздоровлении тела и души, защите, мире и гармонии.

Согласно народным поверьям, этот день благоприятен для уборки в доме и отказа от лишних вещей. Наших предков в этот день можно было встретить, собирая лекарственные травы.

Запреты 13 мая

В этот день следует избегать ссор и негативных желаний другим. Также не рекомендуется занимать личные вещи или деньги, ведь существует поверье, что с ними можно потерять собственное благополучие. Слезы в этот день также считаются недобрым знаком, поскольку они могут принести длительную печаль.

Именинники 13 мая