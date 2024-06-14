Рекордна втеча: в Одеській області на кордоні затримали зерновоз, набитий “туристами” (відео)

Прикордонники Ізмаїльського загону зупинили на Одещині зерновоз із понад 40 нелегальними “туристами”, які прямували до сусідньої країни.
Про це повідомляє Держприкордонслужба України.
Втікачів виявили вчора, 13 червня, неподалік населеного пункту Новосільське Ренійської громади, коли прикордонники зупинили вантажівку марки “Рено”.
Під час огляду виявилося, що водій, житель Болградського району, замість зерна в причепі перевозив до кордону 41 чоловіка віком від 18 до 60 років.
По темі: На кордоні з Молдовою «ухилянти» кидають автомобілі та фури – фотофакт
“Туристами” виявилися жителі Київської, Одеської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Харківської, Кіровоградської, Чернігівської, Житомирської, Черкаської та Волинської областей.
На порушників складено адмінпротоколи, а фігурантам, причетним до організації незаконного переправлення, загрожує кримінальна відповідальність.
Нагадаємо, 18 травня 2024 року набув чинності закон про мобілізацію, згідно з яким військовозобов’язані українці віком 18-60 років протягом 60 днів мають оновити облікові дані.