Рекордна втеча: в Одеській області на кордоні затримали зерновоз, набитий “туристами” (відео)

Рекордна втеча: в Одеській області на кордоні затримали зерновоз, набитий “туристами” (відео)

Прикордонники Ізмаїльського загону зупинили на Одещині зерновоз із понад 40 нелегальними “туристами”, які прямували до сусідньої країни.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Втікачів виявили вчора, 13 червня, неподалік населеного пункту Новосільське Ренійської громади, коли прикордонники зупинили вантажівку марки “Рено”.

Під час огляду виявилося, що водій, житель Болградського району, замість зерна в причепі перевозив до кордону 41 чоловіка віком від 18 до 60 років.

По темі: На кордоні з Молдовою «ухилянти» кидають автомобілі та фури – фотофакт

“Туристами” виявилися жителі Київської, Одеської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Харківської, Кіровоградської, Чернігівської, Житомирської, Черкаської та Волинської областей.

На порушників складено адмінпротоколи, а фігурантам, причетним до організації незаконного переправлення, загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, 18 травня 2024 року набув чинності закон про мобілізацію, згідно з яким військовозобов’язані українці віком 18-60 років протягом 60 днів мають оновити облікові дані.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk