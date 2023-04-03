В Одессе накрыли цех по производству поддельных прав и техпаспортов

Целое предприятие занималось в Одессе подделкой водительских удостоверений и технических паспортов на автомобили. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Производили поддельные водительские права, техпаспорта и другие документы

Там рассказали, что в Одессе будут судить 7 участников преступной группировки, которые фальсифицировали и сбывали в Украине водительские удостоверения и техпасморта на автомодили.

Обвиняют организатора преступной группировки и 6 ее участников в изготовления поддельных голографических элементов, подлог документов государственного образца и их сбыте (ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 , ч. 2 ст.361-2 УК Украины).

Как установило следствие, с 2020 года по май 2022 года в Одессе действовала организованная преступная группа, которая специализировалась на изготовленных и поддельных:

водительских удостоверений;

свидетельств о регистрации транспортных средств;

карт водителя;

свидетельств об окончании заведения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей.

В преступной деятельности членам группы помогали лица, имеющие доступ к реестрам единой информационной системы МВД и реальным реквизитам документов, таким как номер, серия и дата выдачи.

Производство фальшивых документов для волителей поставили на поток

Для получения заказов на поддельные документы участники группы создали веб-сайт в сети Интернет и аккаунты в социальных сетях.

Для получения оплаты за поддельные водительские удостоверения и передачи их клиентам участники «схемы» пользовались услугами «Новая Почта» и «НоваПей». Оплатить подделку заказчики могли даже наложенным платежом.

За фальшивые документы заказчики платили от 4 до 9 тыс. гривен.

Во время обысков правоохранители изъяли техническое оборудование для изготовления поддельных документов, заготовки и бланки водительских удостоверений, голографические пленки, банковские карты и другое.

Правоохранители задокументировали 150 эпизодов подделки документов.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что одесская компания обеспечивала россию компонентами для вооружений.

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