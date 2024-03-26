Разрушения во Дворце спорта и выбитые окна квартир: в Одессе ликвидируют последствия ракетного удара 25 марта (фото)

В конце рабочего дня 25 марта 2024 года Одесса пережила очередную вражескую атаку. От ракетного удара пострадали Дворец спорта и дома в округе, включая элитные высотки — взрывной волной в них выбиты окна.

Как сообщили власти города, в результате вчерашнего ракетного обстрела пострадали 10 человек. Семь человек, среди которых три женщины, сейчас продолжают лечение в медицинских учреждениях. Всем остальным помощь была оказана на месте.

В результате ударов, повреждено около 300 квартир. Несколько зданий разрушены.

Значительные повреждения также получил Дворец спорта.

Сегодня в Приморском районе Одессы на просп. Шевченко, 33б работает оперативный штаб, где принимают заявки от пострадавших одесситов на временное закрытие окон пленкой или плитами OSB.

Специалисты предоставляют консультации по пакету документов, который в случае необходимости необходимо собрать для оформления помощи на замену выбитых окон и дверей.

Сотрудники Департамента по благоустройству города Одесского городского совета предоставляют консультации по получению компенсации за поврежденное имущество по государственной программе еВідновлення.

Также за помощью и консультацией можно обращаться:

в Приморскую районную администрациюул. Канатная, 134, тел.: (048) 705 75 00 ,

, в Департамент по благоустройству города: ул. Коблевская, 13, тел.: (048) 740 78 00, (048) 740 78 01.

Напомним, сегодня в Одессе и районе применяются стабилизационные графики отключения. Сейчас без электроснабжения 23 тысячи горожан.