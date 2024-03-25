В Одессе прогремели взрывы: по городу нанесен ракетный удар (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Воздушную тревогу объявили в 17:23. Мониторинговые каналы сообщили о запуске из с территории Крыма баллистической ракеты. И всего через четыре минуты раздался сильный взрыв.

Областные власти и Силы обороны призвали одесситов не покидать укрытий и дожидаться отбоя тревоги. Существовала опасность повторного удара и он действительно последовал — через 15 минут новый взрыв, такой же мощный как первый.

По состоянию на 18:30 официальной информации об обстреле не поступало, но местные телеграм каналы сообщили о двух прилетах.

ОБНОВЛЕНО в 19:00

Местные телеграм-каналы пишут, что от ракетного удара пострадали Дворец спорта и дома в округе, включая элитные высотки — взрывной волной в них выбиты окна. Сами прилеты пришлись в курортную зону. Есть пострадавшие, среди них ребенок.

Как только появится новая информация, “Одесская Жизнь”сообщит ее своим читателям.

На фото — запуск российской баллистической ракеты. Фото иллюстративное