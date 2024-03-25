Новости Одессы и Одесской области

В Одессе прогремели взрывы: по городу нанесен ракетный удар (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В Одессе прогремели взрывы: по городу нанесен ракетный удар (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В конце рабочего дня 25 марта 2024 года Одессу сотрясли несколько мощных взрывов. Их было слышно во всех концах города. Перед этим в городе объявили ракетную опасность.

Воздушную тревогу объявили в 17:23. Мониторинговые каналы сообщили о запуске из с территории Крыма баллистической ракеты. И всего через четыре минуты раздался сильный взрыв.

Областные власти и Силы обороны призвали одесситов не покидать укрытий и дожидаться отбоя тревоги. Существовала опасность повторного удара и он действительно последовал — через 15 минут новый взрыв, такой же мощный как первый.

По состоянию на 18:30 официальной информации об обстреле не поступало, но местные телеграм каналы сообщили о двух прилетах. 

ОБНОВЛЕНО в 19:00

Местные телеграм-каналы пишут, что от ракетного удара пострадали Дворец спорта и дома в округе, включая элитные высотки — взрывной волной в них выбиты окна. Сами прилеты пришлись в курортную зону. Есть пострадавшие, среди них ребенок.

Как только появится новая информация, “Одесская Жизнь”сообщит ее своим читателям.

На фото — запуск российской баллистической ракеты. Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ
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