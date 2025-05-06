Об этом с места событий сообщает фотокорреспондент “Одесской жизни”.

На глазах соседей погиб 29-летний местный житель — мужчина получил смертельные термические ожоги из-за обрыва линии электропередач.

Обугленное тело погибшего потушили спасатели.

Еще один пострадавший, 19-летний парень, был госпитализирован с отравлением продуктами горения.

В результате прямого попадания “шахеда” полностью разрушен один дом. Владелец одной части дома Юрий Касько. С ним вместе проживали еще 6 человек, в том числе и его 14-летний сын. В другой части жили две пожилые женщины — с инвалидностью. “Прилет” произошел, когда жильцы спускались в подвал, к счастью, никто не пострадал.

В результате варварского налета российских дронов-убийц повреждены многие частные жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение, складские помещения предприятия и автомобили.

Сейчас на месте над ликвидацией последствий атаки работают коммунальные службы.

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